Alejandro J. González lanza la obra ‘Vivir rápido, morir joven. Un billete de ida y vuelta al más allá’

Vivir rápido, morir joven. Un billete de ida y vuelta al más allá es una obra escrita mediante las vivencias de su autor, Alejandro José González. “Este es un viaje personal pero también refleja todo lo que es la vida y más allá de la vida, la muerte. Es un viaje cronológico desde la infancia hasta la madurez. Un viaje dramático, fantástico, lleno de luz y sombras, un viaje de terror a los abismos más oscuros y de esperanza a la Luz que nos espera tras el tránsito de la muerte”, explica el autor.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar un relato sorprendente lleno de dolor, terror, aventura, comprensión. “Encontrará fantasmas, encontrara lo oculto e inexplicable, bajara al abismo conmigo y subirá a los dominios de la luz más intensa. Comprenderá algunas cosas y otras nunca las entenderá”, aclara Alejandro.

Aquellos que se atrevan a introducirse en este camino en forma de libro, lo harán a sabiendas que se enfrentaran a sus propias preguntas, algunas sin respuestas. A sus propias experiencias, junto a las del autor, pues esta obra es un billete sin reembolso hacía lo más esencial de nuestra existencia.

“Desde niño, he sentido y visto cosas que la gente de mi alrededor no percibía. Recuerdo cómo las ondinas de los ríos se presentaban en mi mente hasta hace bien poco, hoy ya no puedo verlas, ¡quizás he perdido aquella curiosidad interior que me incitaba a ver más allá de lo evidente! En este libro relato algunos de los episodios de mi vida con lo intan­gible, con la luz y con las sombras del mundo de dualidad en el que habitamos” asegura el actor.

“Cronológicamente expongo en él las experiencias vividas con aquellos que ya no están entre nosotros pero que siguen aquí. Y ahora sé que siguen aquí porque algunos están perdidos, y no entienden qué ha sucedido, qué ha pasado. Otros porque nuestros lazos de amor, apego y dolor les han atrapado y no pueden marchar hacia la luz y otros porque no quieren irse y siguen haciendo las mismas cosas que hacían en vida, normalmente estos desencarnados son seres de muy baja vi­bración, apegados a la materia de las pasiones”, explica.

Una obra para conocer más a fondo al autor de esta obra, que ha escrito un libro que le ha servido para plasmar muchas vivencias y muchos momentos.