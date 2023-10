Alejandro Reyes recibe el ‘Gran Morato de Oro’ por su apoyo al flamenco de Almería

La historia del flamenco en Almería en el último tercio del siglo XX y primeros años del siglo XXI no se entendería sin Alejandro Reyes. Almeriense de pro, gestor cultural y fundador del Club de Música y Jazz del Colegio Mayor San Juan Evangelista, el popular ‘Johnny’, uno de los templos del jazz y flamenco en Madrid, es el gran impulsor del taranto almeriense. Por eso, la peña El Morato le entregó el viernes, su máxima distinción, el Gran Morato de Oro. Y, por el mismo motivo, en este acto, la alcaldesa de la ciudad, María del Mar Vázquez, anunció que el Ayuntamiento le concederá el Escudo de Oro.

Alejandro Reyes es “un divulgador del flamenco en Madrid y Almería”, y como ‘alma mater’ del San Juan Evangelista, creó en 1989 el Festival por Tarantos de Almería, a cuyo escenario subieron durante 21 años las grandes estrellas del canje jondo para interpretar este cante de la tierra, a la vez que presentó en la capital de España a jóvenes almerienses que luego han triunfado.

La alcaldesa María del Mar Vázquez manifestó que “una de las grandes virtudes de las personas con un talento innato es la humildad, como la tiene Alejandro, pero es de justicia este homenaje. Por eso, en nombre de los almerienses quiero expresar nuestro reconocimiento por tres motivos. Primero, por esa pasión por la cultura, el arte, el flamenco y el jazz. Eres un erudito y esa pasión la has trasladado al plano profesional, como gestor cultural, con la organización de espectaculares programas. Segundo, por tu capacidad para implicar a los jóvenes. Hay que ser muy talentoso para, a la vez que se tiene respeto por los artistas consolidados, apoyar y dar oportunidades a los artistas emergentes, que has subido al mismo escenario de los grandes del flamenco y jazz. Y tercero, por llevar el nombre de Almería por todos sitios. Fuiste capaz de unir a Madrid con Almería, y acercar un pedacito de Almería a Madrid y traer lo mejor de la capital de España a nuestra ciudad”. Por eso, anunció la alcaldesa, “el Ayuntamiento de Almería concederá el Escudo de Oro a Alejandro Reyes”.

El homenajeado agradeció las palabras y señaló que “siempre llevo dentro de mí a Almería y he apoyado a mi tierra en lo que he podido, que es la cultura. Muchos jóvenes almerienses han actuado en Madrid, en la programación que he organizado y puse de moda el taranto, que ahora todos los cantaores lo incluyen en su repertorio”. Y, a la vez, Alejandro Reyes dejó claro que “todo esto se ha podido hacer porque había patrocinadores que apostaron por la cultura”.

La cueva que es sede de la peña El Morato estaba a rebosar. Hacía siete años que se no entregaba el máximo galardón. Por eso, acompañada por la junta directiva, su presidenta, Lola de Quero, entregó orgullosa el máximo galardón a Alejandro Reyes. “Nos hemos reunido para agradecer a Alejandro la labor en pro del flamenco en Almería y Madrid. El propio Gobierno de España ya le había entregado la Medalla de Oro de las Bellas Artes y nuestra ciudad tenía una gran deuda contigo. Ahora es el momento de que tu tierra también te reconozca”. El historiador y miembro de la junta directiva Antonio Sevillano realizó un repaso por la trayectoria y grandes hitos de Alejandro, “siempre trabajó por la defensa y dignificación del flamenco, desde el colegio mayor San Evangelista y su empresa de gestión cultural ‘Cultyart. La biografía de Alejandro debe estar en todas las estanterías y, por eso, voy a proponer al Instituto de Estudios Almerienses realizar una biografía sobre su figura”.

Su impronta en Madrid es reconocida tanto en el flamenco como el jazz, así como en el góspel y músicas de raíz. Además del éxito en la capital de España, desde 1995 organizó para el Ayuntamiento de Almería el Festival de Flamenco, impulsó el Festival de Jazz de la ciudad cuando estaba decayendo y fue el inventor de Alamar”, expresó Antonio Sevillano. También intervino la presentadora Carmen Borja, que ahora triunfa en República Dominicana, la cual contó anécdotas de su colaboración con Alejandro.

Una noche muy especial. Para cumplir con la deuda que la ciudad tenía con Alejandro Reyes, alma mater del flamenco y jazz en la ciudad durante décadas. El colofón lo pusieron los miembros de la Escuela de Flamenco de El Morato con Antonio de Quero a la cabeza. Mucho arte.