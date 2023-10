Alejandro Reyes, el almeriense que ama el jazz, el flamenco y el canto gregoriano

La Peña Flamenca El Morato rinde esta noche un gran homenaje al almeriense Alejandro Reyes Domene con la entrega del Gran Morato de Oro. Reyes ha sido el gran dinamizador cultural de Madrid a través de los Festivales de Jazz y Flamenco en el Colegio Mayor San Juan Evangelista, montando además un Festival de Flamenco dedicado a Almería Festival por Tarantos.

Alejandro Reyes vive actualmente en el casco histórico de la ciudad. Su vida es leer la prensa a través del ordenador, escuchar música, sobre todo jazz, flamenco y canto gregoriano, que le encanta desde siempre, y salir a tomarse una copa de vino. Eso sí, se le agolpan tantos recuerdos, tantas personas a las que ha conocido, muchas de ellas ya no están, y sobre todo, está satisfecho de la gran labor cultural que ha hecho durante años en Madrid y el apoyo que siempre ha mostrando a los artistas almerienses.

Alejandro Reyes que nació en la calle La Reina no es partidario de homenajes. “Me ha costado mucho aceptar el homenaje, porque a mis años no me gusta. Además me pongo muy nervioso. El miedo escénico existe, y muchos artistas lo sufren. Agradezco la distinción y el homenaje que me ofrece la Peña El Morato”, reconoce.

Tener una charla con Reyes es evocar otros tiempos y sobre todo recordar a artistas que son parte de la historia. “Estoy recopilando historias, todas aquellas que he vivido en tantos años y las estoy poniendo en facebook. Me han ofrecido escribir un libro con todas mis vivencias”. Todavía recuerda la primera vez que vino a España el cantautor Silvio Rodríguez que llegó de la mano de Alejandro Reyes.

El Colegio Mayor San Juan Evangelista abrió sus puertas el 1 de noviembre de 1966 y cerró sus puertas el 24 de julio de 2014. “Fue un centro cultural de primer orden, no solo por la música sino también por el cine y el teatro independiente que nació allí. En los años 70 cuando no había sitio para actividades culturales se hacían en el Colegio. Todo lo hacían los colegiales”.

“Los más grandes del jazz y el flamenco han pasado por el Colegio Mayor San Juan Evangelista. Camarón dio su último concierto en enero de 1992 en el Colegio, también estuvo varias veces Enrique Morente, La Paquera de Jerez y Chocolate. Y de Almería actuaron Tomatito y Niño Josele”, recuerda Reyes.

Este hombre que tanto ha trabajado por la cultura reconoce que en el flamenco, “siempre me ha gustado lo puro y jondo. Enrique Morente me encantaba, de hecho le organicé en el Teatro Albéniz de Madrid un concierto donde presentó el disco Omega, y hubo un lío increíble, porque llamaron a la policía. Era el año 1997 y fue un concierto histórico e inolvidable”.

“Yo trabajé en el Ayuntamiento de Madrid de coordinador de actividades musicales desde 1983 a 1991. Estuve con Enrique Tierno Galván y con Rodríguez Sahagún. Fue una etapa muy interesante en Madrid y trabajé muy bien”. En los años 80 la presencia de José Menese en Madrid fue algo muy importante. “Menese era muy buen cantaor y muy buena gente. Incluso a Menese lo llevé al Teatro Real en la apertura como Teatro de la Ópera”.

Reyes recuerda a Camarón. “En 1972 actuó con Paco Cepero y cobró cinco mil pesetas y el guitarrista se llevaba 3.000 pesetas. En 1990 lo llevé con Tomatito y cobró dos millones de pesetas. El último concierto, que lo pagó la Junta de Andalucía, cobró tres millones y actúo el 25 de enero de 1992. Seis meses después falleció Camarón. Era una bellísima persona y un cantaor de leyenda, pero era algo tímido, hombre de pocas palabras”.

Alejandro Reyes, que estuvo varios años organizando Alamar a través de su empresa Cultyart, reconoce que fue muy buen estudiante. “Era un empollón en el Instituto de Enseñanza Media, hoy Celia Viñas. Saqué matrícula de honor a montones. Luego estudié un año en Granada y luego me fui a Madrid a estudiar Ingeniero Industrial. Una asignatura se me atragantó y no acabé la carrera. Como tenía que buscarme la vida, empecé a dedicarme a la música”.

Reyes creó en 1994 la empresa Cultyart y acabó en 2012. “La crisis se la llevó por delante”, rememora este hombre que siempre amó el flamenco. Ahora lleva más de una década en su tierra, Almería. “Mi hermana me visita todas las semanas, porque tengo un problema con una pierna, con esta cojera que tengo”. “A diario leo la prensa por internet, sobre todo Diario de Almería. Tengo discos, pero he regalado muchos discos y películas. Me apasiona la música y el cine. El canto gregoriano me apasiona y por las noches siempre escucho esa música. También tengo pendientes la lectura de varios libros. No puedo estar en tantas cosas a la vez”.

Como colofón al acto de la Peña Flamenca El Morato habrá un recital Flamenco. Flamenco Aficionado que éste año entra en su III Edición con la participación de los Jóvenes Flamencos del Morato bajo la dirección de Antonio de Quero.