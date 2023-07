Alejandro Sanz lleva la emoción al público en el concierto de Roquetas de Mar

Noche de emociones en Roquetas de Mar. Alejandro Sanz regresaba a la plaza de Toros para ofrecer un concierto de más de dos horas que gustó mucho a sus fans e incondicionales. A lo largo de la noche hizo los temas de su disco ‘Sanz’ y también recordó los grandes temas que conforman su discografía, y que precisamente son los mas coreados y aplaudidos por el público. Lleno absoluto en la plaza de Toros para acompañar al cantante y compositor en su gira Sanz en vivo. El concierto arrancó a lo grande, con una puesta en escena de todos los grandes músicos que lo acompañan para dar entrada a Sanz que cantó el tema Bio.

En este tema se rememoraba la historia y los orígenes el cantante. “Soy el hijo de María y de Jesús: la de Alcalá y el de Algeciras. Yo el más pequeño de dos. Mi hermano mayor de agosto; de diciembre 18, yo. Me gustaba la poesía, el flamenco y mi bujío, no tuve muchos amigos, no era por mirarme el ombligo, era que a mí me atraía más que lo de fuera, lo que tenía dentro metío”. En ese momento, el calor apretaba, sobre todo la humedad, entre el público que sudaba, pero valía la pena estar escuchando a un artista de la talla de Sanz.

Se fueron sucediendo a lo largo de la noche los temas que han marcado la carrera del artista, que son tres décadas haciendo felices a sus fans. Canciones como No es lo mismo, Lo que fui es lo que soy, Quisiera ser y El alma al aire se pudieron escuchar en un concierto único, ya que impresionaba ver la plaza de toros repleta de público.

A lo largo de la noche no faltaron otras canciones como Hoy llueve, hoy duele, Mi marciana, Desde cuando, La fuerza del corazón, La peleíta o Corazón partío, tema que hizo al final del concierto y que todo el publico cantó, puesto que se trata de una de las canciones más emblemáticas y de más éxito del artista.

“Qué gusto estar aquí. Hace siete años exactamente empezamos justo aquí en Roquetas la gira. Este es su concierto, es su disfrute, hagan lo quieran, digan lo que quieran. Prefiero pedir perdón mañana, que permiso hoy”, dijo Alejandro Sanz. “Os quiero mucho, muchas gracias por estar esta noche aquí”. En la noche tuvo un recuerdo para Joaquín Sabina cantando con maestría el tema Contigo.

Alejandro Sanz se defiende muy bien en directo cantando baladas. Es un auténtico maestro. En ese territorio no faltaron a lo largo de la noche temas como Y si fuera ella , otro temazo que el público disfrutó como nunca. Y canto otros temas como Cuando nadie me ve, Deja que te bese que puso a bailar al público, Looking for Paradise, Amiga mía o Labana.

Un artista de la categoría de Sanz se reúne de los mejores músicos. En Roquetas lo acompañaron Mike Ciro (dirección musical, guitarra eléctrica, guitarra acústica y guitarra española), Alfonso Pérez (dirección musical, piano, teclados, guitarra acústica y coros), Carlos Martín (percusión, trombón y arreglos de viento), Mirón Rafajlovic (trompeta, guitarra acústica y guitarra eléctrica), Helen de la Rosa (batería), Brigitte Sosa (bajo y bajo synth), Glenda del Monte (piano, teclados y coros), Chris Hierro (hammond, teclados, programaciones y coros), Txell Sust (coros) y Karina Pasian (coros).

El colofón de la noche lo puso con el tema Corazón partío, Viviendo deprisa y luego hizo un tema acompañándose del piano, titulado ¿Los ves? y acabó la noche con Mi soledad y yo, Y ¿Si fuera ella? y Ese último momento. Dos horas de Sanz en estado puro.