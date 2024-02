Alfonso Goizueta presentó su novela ‘La sangre del padre’ en Almería

Alfonso Goizueta, finalista del último Premio Planeta, presentó el pasado jueves su novela premiada La sangre del padre en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes (EMMA). Este acto literario se enmarcó en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

El escritor de 24 años que es Licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por el King’s College de Londres, estuvo arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, vicerrectora de Cultura y Sociedad de la Universidad.

María del Mar Ruiz hizo una introducción a la obra premiada de Goizueta. “La novela La sangre del padre trata sobre la vida de Alejandro Magno. Me ha sorprendido la capacidad que tiene Alfonso para generar mundos de ficción, que hable de tú a tú con los dioses griegos o que nos presente este Alejandro Magno”.

Alfonso Goizueta, inició su intervención, dejando bien claro que su gran pasión es escribir. “Uno no escribe libros a base de inspiración, la inspiración te puede venir un día para tener una idea fantástica, pero los libros se escriben a base de dedicarle muchas horas. Yo tengo la suerte que esto es mi vocación y es mi pasión. No lo siento como un esfuerzo que me pese, yo me paso horas escribiendo y me siento muy feliz”.

A preguntas de María del Mar Ruiz, Goizueta afirmó que “yo he disfrutado mucho siendo historiador y escribiendo artículos para revistas científicas en el sentido más historiográfico, pero lo que a mí, verdaderamente me ha llenado siempre es la ficción. Al final, la historia y las relaciones internacionales es conocer el mundo que te rodea, pero la literatura es conocerte a ti mismo, y es conocer al género humano”.

“Cuando escribí La sangre del padre no la imaginaba como una novela histórica, la imaginaba como una novela psicológica. A mí lo que me interesaba verdaderamente era analizar y profundizar en el carácter de los personajes, qué sentían, a qué dolores se enfrentaban en la vida, cómo se relacionaban con temas como el amor, la soledad o las expectativas en la vida”, habló Goizueta sobre el tema de las etiquetas de las novelas.

“En la novela lo que más me gusta es la disociación que se hace entre Alejandro Magno, el conquistador, el político y el tirano y Alejandro que es el ser humano que tiene 22 años cuando sale de Macedonia y nunca regresa, el Alejandro de 25 años que se enfrenta por primera vez a la idea de morir, el Alejandro de 28 años que se casa por primera vez y no está muy seguro de su relación con las mujeres y el Alejandro de 32 años que muere en Babilonia, habiendo conquistado un imperio inmenso, pero sintiéndose vacío y sintiéndose solo”, explicó el autor.

El hecho de no contar con una excesiva documentación sobre Alejandro Magno también tiene su importancia a la hora de escribir Goizueta la novela. “En el caso de Alejandro hay pocas fuentes personales y lo que sabemos es lo que escribieron los autores romanos que lo hicieron 400 años después de la muerte de Alejandro Magno. Ese hueco que queda es muy difícil para el historiador rellenarlo, pero para el novelista es un tesoro encontrar ese hueco en la historia, porque lo rellenas a base de ficción” señalaba el autor.

Goizueta también habló de la importancia de los personajes femeninos en la novela. “Los personajes femeninos son verdaderos pilares del resto de la historia. Tenemos a Olimpia que es la madre biológica de Alejandro, Sisigambis, que es la madre que Alejandro adopta y Roxana, que es la primera de las mujeres, que es una joven de 28 años, que es pobre, pero que se convierte en la esposa de Alejandro. La relación de Alejandro con estas tres mujeres determina con mucha fuerza la vida del resto de hombres de la novela”.

El autor madrileño habló de la estrecha relación entre Alejandro Magno y su amigo Hefestión. “La historia de amor con Hefestión era bonita de escribir porque era muy triste. Era la relación entre dos amigos, que son almas gemelas. Me parecía bonito y a la vez triste retratar como según se van adentrando en Asia, ese amor entre iguales empieza a desfasarse y empieza a ser un amor entre un amo como es Alejandro y un esclavo como es Hefestión”.

“Lo más bonito de Alejandro es la superación, siempre mira hacia adelante viniendo de esa familia tóxica y se sobrepone a eso, y como continúa a viento y marea”, dijo Goizueta, al tiempo que señaló que “mi novela ha sido una aproximación a un personaje de la historia, tomando mis licencias y siendo fiel a los hechos”.

Para el público que se dio cita en la Escuela Municipal de Música y Artes, Goizueta explicó su forma de escribir. “Soy un escritor de brújula, yo sé el final del camino pero la historia te va llevando. En la evolución de los personajes es donde yo me doy más libertad”. En este sentido, también explicó que “yo escribo a mano porque me salen mejor las ideas y los textos. Por la mañana lo escribo a mano y por la tarde lo paso al ordenador, con lo cual hay un proceso doble, ya que estás releyendo continuamente lo que escribes”.

“La novela es entretenimiento. Aunque una novela te enseñe cosas del género humano, te ayude a conocerte a ti mismo, o conocer otras cosas, lo principal es que te entretenga. A un joven de mi edad le diría que la lea por curiosidad, pero también me parece muy interesante”, dijo Goizueta.

“El mundo clásico tiene un viso muy mágico, y esa pasión por el mundo clásico me viene de tener la suerte de tener una profesora en primaria que empezaba las clases contando un cuento de la mitología griega. A mí me despertó aquello una vocación por el mundo antiguo”, confesó el joven autor.

Goizueta se considera un joven normal que tiene una vocación y una profesión rara. “Me gusta salir con mis amigos los viernes por la tarde y tomarme unas cervezas y me gusta mucho leer y escribir. No leo solamente a autores muertos, también leo autores vivos. Hay un autor que me encanta por la precisión que tiene a la hora de escribir, como es Pérez Reverte. Es interesante leer a este tipo de autores. Aprendes a escribir, leyendo”.