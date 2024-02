Alfonso Goizueta: “Alejandro Magno lo utilizo como canal para contar la historia del ser humano”

Finalista del último Premio Planeta con su novela histórica La sangre del padre, presenta esta noche a las 19 horas su obra en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El acto literario será en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA). El joven escritor, Licenciado en Historia y Relaciones Internacionales por el King’s College de Londres, estará arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería y María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Cultura y Sociedad. Tras la presentación de la obra firmará ejemplares de su novela.

-¿El contacto con el lector imagino que para un escritor es fundamental?

-Es de las sensaciones más bonitas y que más me emociona de esta gira presentando la novela. Me encanta cuando me encuentro a los lectores que ya han leído la obra y encima te cuentan cuales han sido sus sensaciones. Como escritor me siento muy realizado con estos encuentros literarios.

-¿Cómo surge la idea de centrar la novela en Alejandro Magno?

-Era un hombre que tenía mi edad, y tengo que decir que lo que me llevó a ello fue el tema de la edad, ya que no deja de ser una novela de un joven contada por un joven. Me fascinó de Alejandro Magno que detrás de ese nombre, era un chico que tenía poco más de 20 años y que tenía que tener los problemas atemporales a un chico de esa edad como es hacerse mayor, cómo se entusiasma y cómo se decepciona con la vida. Todo eso sigue siendo lo mismo en el siglo IV antes de Cristo que en el año 2024. La fascinación por Alejandro viene por entender al joven al que de repente se carga de una responsabilidad inmensa de poder.

-En su novela profundiza en la parte mas humana de Alejandro Magno.

-Es un Alejandro desconocido, pero que, sin embargo, es familiar al lector, porque acerca al lector problemas que muchos hemos sentido como la soledad, la angustia, el deseo de liberarte, la relación con los amigos o la relación con los padres. Todas esas cosas que son elementos muy humanos de la novela están ahí, lo que pasa que el personaje central es uno de los grandes conquistadores de la historia. A Alejandro lo utilizo como canal para contar la historia del ser humano y de sus pasiones en la vida.

-Imagino que no es fácil ponerse a documentarse para una novela histórica. ¿Cómo ha sido su experiencia?

-No es fácil, pero como a mí me divertía, es una cosa que es mi pasión y mi vocación, y por ello le dedicas todo el esfuerzo. Yo no tenía ninguna presión, porque jamás podía imaginar que el Planeta pudiera suceder. Alejandro me ha acompañado durante muchos años, la empecé a escribir con 20 años y la acabé con 23, y también yo he hecho un viaje con Alejandro. Es una labor ingente de investigación porque tienes que construir muy bien el armazón de la novela y tienes que armar muy bien el contexto histórico, pero yo es que lo he disfrutado muchísimo, me ha enseñado mucho y me ha hecho crecer.

-Jamás soñó con el premio Planeta, pero quedó segundo lo cual dice mucho de su novela. ¿En qué le ha cambiado la vida?

-Me ha cambiado absolutamente todo. He tenido la gran suerte de tener a Sonsoles Ónega en esta gran promoción. Es una profesional increíble y de la cual estoy aprendiendo mucho. El premio te saca del anonimato y te pone una luz muy potente encima, hace que te conozcan miles de lectores y que la novela llegue muy lejos. De repente sales de la oscuridad y te puedes dedicar a ello, te revoluciona la vida.

-¿Qué es lo que más le ha fascinado de Alejandro Magno?

-Era una persona que tenía confianza, pero tenía miedo. El gran conquistador tiene miedo, tiene dudas y no lo tiene todo tan seguro como parece como se cuenta en los libros de historia. Alejandro tiene una familia tóxica, un padre que lo desprecia y una madre que lo asfixia con su amor tóxico. Es un hombre que va huyendo de si mismo y que va a la búsqueda de construirse como persona nueva.

-¿Cuales son sus gustos literarios porque sé que es un gran lector?

-Leo de todo. Leo todo tipo de géneros y todo tipo de autores. La inspiración y la lírica la encuentro en los clásicos y la técnica narrativa la encuentro en autores contemporáneos. Es bueno combinar muchos estilos, muchos registros, muchos géneros para hacer más rico no solo tu vocabulario, sino tu imaginación y tu forma de escribir.

-Me llama la atención que es un escritor que le encanta escribir en cuadernos a mano.

-Yo escribo a mano, porque me salen mejor las ideas y los textos. Por la mañana lo escribo a mano y por la tarde paso al ordenador lo que he escrito por la mañana. Estás en un doble proceso en el que estás releyendo constantemente, corrigiendo, cambiando las cosas de sitio y reordenando.

-Hay alguna época de la historia que le hubiese gustado vivir.

-Soy poco nostálgico de épocas pasadas. Sería muy intrigante vivir en la Grecia antigua.

-Imagino que ya está preparando otra novela.

-Un escritor siempre está escribiendo y tengo muchas ideas en mente. Ahora mismo estoy enfrascado en escribir mi segunda novela. También es cierto que con esta gira tengo poco tiempo. Estoy escribiendo una novela histórica, que espero que vea pronto la luz.

-Antes del Planeta, ya escribió alguna publicación.

-Lo primero que escribí fue un ensayo histórico sobre la relaciones internacionales europeas a principios del siglo XX, y lo publiqué en una pequeña editorial asturiana llamada Clarín. Luego publiqué un ensayo sobre los Reyes Católicos que también publiqué en esa editorial. Mi primera novela la autopubliqué en 2020 que se titula Corazón de deidades que era una novela sobre la mitología griega.

-Observo que Grecia es una de sus pasiones a la hora de ponerse a escribir.

-En Grecia encuentro un regreso a lo clásico, a lo más humano y encuentro mucha inspiración para escribir literatura.

-Me gustaría saber si cuando le viene la inspiración lo deja todo y se pone a escribir.

-Sí. La escritura es un proceso muy rutinario, pero muchas veces te sientas delante del ordenador y estás horas y no escribes nada, ni una palabra, pero de repente a las tres de la madrugada te despiertas, lo apuntas corriendo y estás tres horas sin parar de escribir. Sucede de vez en cuando, no siempre.

-¿Cómo lleva la fama tras ser finalista del premio Planeta?

-Es un fenómeno nuevo, pero lo vivo con mucha curiosidad y con mucha atención. Hay que entender que esto es una fase, y que lo mismo que estás arriba puedes estar abajo. Tengo claro que lo que escribes te tiene que gustar a ti primero y luego al lector.

-¿Alfonso ha sido un chico empollón y encerrado en su mundo?

Para nada, yo tengo mis amigos con los que salgo los viernes. Soy un chico normal, y he tenido una afición muy extraña que es dedicarme a escribir. La suerte que tengo es hacer de mi vocación mi profesión.