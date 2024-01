El cantaor Alfonso Salmerón recibe el Morato de Oro de la peña flamenca

Es un cantaor con letras mayúsculas. Con una sólida carrera en Madrid, que ha actuado en los tablaos más importantes de España y los escenarios principales del mundo. Y ha nacido en Almería. Se trata del gran Alfonso Salmerón, que el viernes recibió un merecido homenaje de la peña El Morato, que le hizo entrega del Morato de Oro, su distinción más importante.

Un reconocimiento al que se sumó el Ayuntamiento de Almería, con una Metopa, entregada por el concejal de Cultura, Diego Cruz, y la concejala Lorena Nieto. Y también recibió, por supuesto, los aplausos de los aficionados almerienses que llenaron todas las sillas de esta peña, así como la peña del municipio madrileño de Alcorcón, que se desplazó expresamente para participar en este homenaje.

Alfonso Salmerón se encontraba muy emocionado y aseguraba que “es un orgulloso que me den este premio en vida y no cuando no lo esté. El flamenco es mi vida, sin él no habría sabido vivir. Yo lo he dado todo por el cante jondo y agradezco a la peña El Morato este premio, que siempre llevaré conmigo, y al Ayuntamiento por participar en el reconocimiento”. El cantaor asegura que “llevo 70 años cantando, y si naciera de nuevo haría lo mismo. Tengo muy buenos recuerdos, siempre busco interpretar los cantes de Almería y la verdad es que estoy muy agradecido a todos por esta bonita noche”.

A su lado, el concejal de Cultura, Diego Cruz, manifestó que “Alfonso Salmerón es otro de los grandes embajadores de Almería y es un reflejo del arte y la riqueza cultural de esta tierra. Felicidades también a la peña El Morato por organizar el homenaje”.

El premio le fue entregado por la presidenta de la peña, Lola de Quero, y la semblanza del artista la esbozó Antonio ‘el Niño de las Cuevas’, quien recalcó que “Alfonso Salmerón se ha codeado con lo más grande del flamenco en España, y ha recorrido medio mundo ofreciendo su arte”. A la vez, valoró su capacidad para “fusionar el cante jondo con incursiones en otros géneros como la clásica, cine, jazz y hasta música latina. Un caudal artístico plasmado en una veintena de discos”.

Alfonso Salmerón demostró la calidad de su timbre vocal en el recital que ofreció, tras recibir el premio, acompañado de los aplausos del público, en una noche con duende en la peña flamenca El Morato.