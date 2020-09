El Almería Western Film Festival homenajeará al actor Ángel del Pozo en su décima edición

Almería Western Film Festival que se celebra del 8 al 11 de octubre de 2020 en Tabernas y los poblados del Oeste Oasys MiniHollywood y Fort Bravo Texas Hollywood, ha presentado hoy la programación de su décima edición. La Sección Oficial reúne nueve largometrajes, cinco de los cuales son de estreno en España y dos en Europa, y 22 cortometrajes procedentes de países como Brasil, Argentina, México, Costa Rica, Estados Unidos, Reino Unido, Francia, Alemania y España.

Además, el Festival cuenta con la Sección Especial Panorama, fuera de competición, con dos estrenos a nivel nacional y se complementa con la Sección Retrospectiva, presentaciones de obras literarias, exposición, mesas redondas y otras actividades lúdicas para todo tipo de públicos, todas de carácter gratuito y con entrada libre hasta completar aforo.

Con motivo de la emergencia sanitaria a causa de la COVID-19, todas las actividades estarán sometidas a la normativa vigente, siendo obligatorio el uso de mascarilla, distancia interpersonal de seguridad e higiene de manos. Los aforos se han reducido de acuerdo con las restricciones marcadas por la Junta de Andalucía y el Gobierno de España, de modo que actividades como la Gala de Inauguración y la Gala de Clausura, además de dos mesas redondas se retransmitirán online en directo. Además, el Festival ha iniciado una versión online a través de Festhome TV, donde los usuarios podrán visionar parte del programa en Sección Oficial sin coste alguno.

El Museo Arqueológico de Almería ha acogido la presentación de la décima edición del Festival de Cine Western de Tabernas que ha contado con la participación de la delegada de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Histórico, Eloísa Cabrera; el delegado de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local, José Luis Delgado; el diputado provincial de Cultura y Cine de la Diputación de Almería, Manuel Guzmán; el alcalde de Tabernas, José Díaz; y el director del Festival, Eduardo Trías.

“Contamos con westerns épicos, llenos de acción, que abordan el racismo y la discriminación; un western feminista que juega con los códigos del género con un enfoque original y audaz; neowesterns atípicos, gélidos; obras basadas en hechos reales, otras con claros elementos fantásticos, una directamente es una fábula y otra presenta un mundo de ficción distópica, tan de moda ahora con mundos imaginarios indeseables”, ha resumido el director del Festival.

Sección oficial

En la Sección Internacional de Largometrajes Westerns y Neowesterns participan Adamstown, de Patrick Merz and Henning Wötzel-Herber (Alemania, 2019); Bacurau, de Kleber Mendoça y Juliano Dornelles (Brasil, 2019); Blanco en blanco, de Théo Court (España-Chile, 2019); Hell on the Border, de Wes Miller (EEUU, 2019); L’état sauvage, de David Perrault (Francia, 2019); Lleno de ruido y dolor, de Nacho Aguirre (Argentina, 2020); Oro y Piombo, de Emiliano Ferrera (Italia, 2019); Never Grow Old, (Tierra de violencia), de Ivan Kavanagh (Irlanda, 2019) y Pistolero, de Nicolas Galvagno (Argentina, 2019).

El Jurado de la Sección Oficial de Largometrajes Westerns está conformado por la actriz Itziar Castro; la directora y productora mexicana Lucía Carreras, el reconocido productor Enrique López Lavigne; el director y guionista Miguel Ángel Vivas, y el productor almeriense Kiko Media. Además, el Festival cuenta con la participación de un jurado profesional para la Sección Oficial de Cortometrajes, Premio Radio Televisión Andalucía (RTVA) y Escuelas de Cine.

El Jurado Sección Oficial Cortometrajes, Premio RTVA y Prácticas de Escuela cuenta con Manuel Carretero, Periodista RTVA; Carlos Mendes Pereira, Director de Fotografía; Ana Rosa Diego, Directora y Thais del Mar, Cineasta.

La Sección Oficial de Cortometrajes está conformada por 22 obras de ficción y animación que el jurado valorará para otorgar el Premio al Mejor Cortometraje Western y al Mejor Cortometraje Neowestern. Durante esta edición se han registrado cientos de inscripciones a través de las plataformas Festhome, FilmFreeWay, Movibeta y ClickForFestival de países de los cinco continentes, dejando de manifiesto el interés que genera el western y su revitalización en diferentes lugares del mundo.

Por quinto año consecutivo, el Festival cuenta con el Premio RTVA a la mejor Creación Audiovisual Andaluza de género western. En esta Sección se han seleccionado cuatro trabajos de Almería, Málaga y Sevilla. Además, en la categoría Escuelas de Cine competirán seis obras procedentes de centros España, Alemania, México y EEUU.

En la Sección Internacional de Cortometrajes Westerns y NeoWesterns participan Calamity Jane 1882, de Enrique Novials (España, 2020); El buen samaritano, de Raúl Mancilla (España, 2019); El heredero, de Gerard Claramunt (España, 2020); Entre la piel y el alma, de Aarón Acuña, (Costa Rica, 2020); Her name was no one, de Sean George (EEUU, 2019); La Higuera, de Mikel Mas, (España, 2019); La nieta del carnicero de Páramo, de Ainhoa Beascoechea y Víctor Díaz, (España, 2019); Le trou, de Fred Gobin (Francia, 2020); Only time, de Manuel Olaya (España, 2020); Oro y sangre, de José León (España, 2020); Ruckus, the film, de Guilherme Suman (Brasil, 2020); Snake oil, de Remy Archer (Reino Unido, 2019); Sus últimas horas, de Jeziel Mezquida (México, 2019); Una vez en Teense Town, de Elixto Garayalde (España); Veggie Western, de José Carlos Jiménez (España, 2020) y Viento Norte de Daniel Biondi (Argentina, 2019).

En la Sección Especial Escuelas de Cine participan Deathbed Reckoning, de Bob Peartree y Alexander Peskador (Alemania, 2020); En la nada, de Luis Paulo de la Fuente (México, 2020); Father I have sinned, de Juan Verdú (España, 2019); Lesbian Bandida Massacre, de Vicent Augusto (EEUU, 2019); Luciérnagas, de Álvaro Sancho (España, 2020) y Wind Train, de Pancho Aguirre (España, 2020).

La Sección Especial Panorama, fuera de competición, trae al Festival dos documentales que son estrenos a nivel nacional. El primero de ellos dedicado a Ennio Morricone, recientemente fallecido, que aborda la relación a distancia con Almería. El director Guillermo de Oliveira resume en esta obra “un homenaje en forma de repaso musical e histórico a las más de 25 películas que fueron rodadas en Tabernas y a las que el maestro puso banda sonora”. El segundo documental está dedicado a John Wayne, el actor más popular del siglo XX que para millones de espectadores fue el mejor vaquero y cuarenta años después de su muerte “es hora de descubrir quién se esconde detrás de la leyenda”.

En la décima edición de AWFF se otorgará el ‘Premio Tabernas de Cine’ al actor Ángel del Pozo, así lo ha dado a conocer el alcalde de la localidad José Díaz. “Cuenta con una larga trayectoria habiendo participado en más de 60 películas de la que más de 30 títulos pertenecen al género western. Destaca por obras que fueron dirigidas por el italiano Sergio Sollima, por lo que el Premio Leone in Memoriam se concede a título póstumo al director que junto a Leone y Corbucci formó el trío de ‘Los Sergios’, como fue denominado por los amantes del spaghetti western”, ha avanzado Díaz. Por ello, la Sección Especial Retrospectiva incluye la proyección de ‘Cara a cara’ (Sergio Sollima, 1967), rodada en el Desierto de Tabernas que tiene en su reparto al actor Ángel del Pozo y la banda sonora del maestro Ennio Morricone.

El ‘Premio Desierto de Tabernas’ se concede a la productora Babieka Films por su contribución a la divulgación del entorno del Desierto como icono cinematográfico. “Se trata de una de las productoras más relevantes a nivel nacional habiendo colaborado en una multitud de proyectos rodados en Tabernas como varios capítulos para las series ‘Black Mirror’, ‘Intergalactic’ y ‘Bounty Hunters’. Además, rodaron diferentes secuencias de ‘Exodus’ y otras producciones como ‘Indiana Jones y la última cruzada’. Los fundadores de esta productora siempre tienen en mente a la provincia y concretamente a nuestra localidad para el desarrollo de proyectos”, ha indicado Díaz.

El Festival continúa la senda emprendida la pasada edición para reconocer el trabajo que desarrollan las empresas y profesionales locales. Por ello, el Premio de la Asociación de Festivales Audiovisuales de Andalucía (ASFAAN) se otorga al cineasta Juan Francisco Viruega que ha destacado por sus cinco cortometrajes que han reunido más de 300 selecciones en festivales internacionales, siendo premiados en 25 países. Viruega fue también director del Almería Western Film Festival entre los años 2016 y 2018, desde 2014 dirige el Grado Oficial en Cinematografía y Artes Audiovisuales de la Escuela Universitaria de Artes y Espectáculos TAI y prepara su primer largometraje de ficción que quiere rodar en Madrid, Tabernas y Rodalquilar.

Actividades paralelas

La programación de AWFF 2020 se completa con una serie de actividades paralelas como la presentación del libro ‘¡Desenfunda, forastero!’ de Alfonso Bueno que realiza un repaso a más de un siglo de películas del Oeste. El autor trasladará las anécdotas y curiosidades de western extraordinarios realizados por los mejores narradores de las leyendas de la frontera, de John Ford a Quentin Tarantino. Además, se presentará ‘Grandes temas del western’, coordinado por Xavi J. Prunera. Un ensayo en el que se homenajea y visibilizan todos los conceptos del gran cine del Oeste, una obra colectiva en la que han participado diferentes autores.

En el ámbito formativo, el Festival de Cine de Tabernas ha organizado dos encuentros profesionales para dar a conocer la figura de la script de la mano de la cineasta andaluza y miembro del Jurado, Ana Rosa Diego con la colaboración de la Asociación de Técnicos y Empresas del Sector Audiovisual de Almería (TESA); y un segundo encuentro, con el director Miguel Ángel Vivas y el productor Enrique López Lavigne que analizarán el español en el western europeo.

En esta edición, en el Teatro municipal de Tabernas podrá visitarse la exposición ‘Especialistas del Viejo Oeste’ del fotógrafo almeriense Rubén García. Una colección de retratos de época de los especialistas de los poblados Western Leone y Fort Bravo Texas Hollywood, con sus atuendos de trabajo que refleja la esencia de las personas que encarnan los personajes de los diferentes espectáculos.

