Almería Western Film Festival presenta cartel y anuncia su primera estrella, el director australiano John Hillcoat

Almería Western Film Festival (AWFF) presenta el cartel de su 13 edición. Su autor, el barcelonés Javier Jaén lo describe así: “Una pistola enfundada simula ser la cabeza del caballo. Esta fusión entre un elemento de peligro y una imagen equina representa de manera metafórica la personificación de la adversidad y la intriga, la dualidad entre el bien y el mal, el peligro y la valentía. Se destaca así la importancia de los personajes ambiguos y antihéroes tan representativos del cine wéstern”.

Javier Jaén ha sido autor de varias composiciones para el director Pedro Almodóvar como el cartel de Madres paralelas (2021). Durante su trayectoria profesional ha trabajado para importantes medios de comunicación internacionales entre los que se encuentran The New York Times, The Washington Post o las revistas Time y National Geographic.

El festival anuncia además la entrega del premio ‘Spirit of the West’ al director australiano John Hillcoat por su contribución al wéstern contemporáneo. “Es uno de los cineastas más influyentes del género wéstern en el siglo XXI”, explica el director de AWFF, Guillermo de Oliveira.

El miércoles 11 de octubre el director presentará al público su película La propuesta (2005). Un wéstern ambientado en el inhóspito desierto australiano a finales del siglo XIX que se convirtió en una auténtica sensación para los amantes del género. Protagonizado por Guy Pearce, Danny Houston, Emily Watson o Ray Winstone, el filme se convertiría además en una de las principales influencias para la creación del videojuego ‘Read Dead Redemption’ (2010).

Hace unos meses Hillcoat anunció que trabaja en la adaptación de la legendaria novela wéstern Meridiano de sangre (1985). Su autor Cormac McCarthy, fallecido el pasado mes de junio, es el responsable de títulos como No es país para viejos o La carretera cuya adaptación cinematográfica realizó precisamente el director australiano.

Hillcoat ha manifestado el honor que supone recibir este premio y la ilusión de hacerlo “donde Sergio Leone rodó sus wésterns”. La ceremonia de entrega está prevista el jueves 12 de octubre.

Desde su creación hace dos ediciones, el premio ‘Spirit of the West’ se ha otorgado a los directores Mateo Gil (2021) y Víctor Matellano (2022). Este galardón se suma a los premios honoríficos del festival para reconocer la trayectoria de profesionales del cine que han ayudado a mantener y renovar el wéstern en las últimas décadas y cuyos homenajeados se darán a conocer en los próximos días.

Almería Western Film Festival se celebra del 11 al 14 de octubre de 2023, en Tabernas y los poblados del oeste Oasys MiniHollywood, Fort Bravo Texas Hollywood y Western Leone, con el patrocinio de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, cofinanciado con fondos europeos. En esta edición los patrocinadores destacados son Senator Hotels & Resorts, Centro Comercial Torrecárdenas, Cajamar, Construcciones Contreras y Vellsam. RTVE y Canal Sur Radio y Televisión son los medios de comunicación colaboradores.