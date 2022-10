El Almería Western Film Festival arranca con un recuerdo al actor italiano Bud Spencer. A las 18 horas tendrá lugar la gala de inauguración en el salón del Oasys MiniHollywood con la presencia de José Díaz, alcalde de Tabernas; Almudena Morales, diputada de Cultura y Cine; José Vélez, delegado de Cultura y Turismo y Guillermo de Oliveira, director del Festival. Tras el acto oficial, se entregará el Premio Leone in Memoriam a Bud Spencer, que recogerán sus hijos Cristiana, Diamante y Giuseppe Pedersoli. Luego habrá una ceremonia en recuerdo a Bud Spencer y concierto de la cantautora Gex.

No obstante, el Festival arranca esta misma mañana a las 9:30 horas con un pasacalles por Tabernas con salida en la Avenida Europa finalizando en el Teatro Municipal de Tabernas. A las 10:30 horas, en el Teatro se proyectará Utama de Alejandro Loayza. En el CEIP Virgen de las Angustias tendrá lugar el cuentacuentos Los indios pieles rojas. A las 12:30 horas se proyectará en el Teatro, Black Fat West de Cécile Denjean donde se contará con la presencia de Denjean. A las 16:30 horas en la iglesia se presentará la obra literaria Más fuerte muchachos de Daniel Lorenzo.

A las 19:30 horas en el Teatro Municipal se proyectará Bitterbrush de Emelie Mahdavian. A las 22 horas, se proyectará Borrego de Jesse Harris con la presencia de su director. A partir de las doce y media de la noche en la plaza del pueblo ofrecerá un concierto La Rosa Negra.

Mañana sábado a las 10 horas en el Teatro se proyectará Salvajes, que será presentado por su director Alex Galán. A esa hora en la Glorieta de España habrá un Mercadillo wéstern. A las 10:30 horas, en la Plaza del Pueblo habrá un paseo en burros y carros, y juegos. A las 12 horas se proyecta en el Teatro Quantum Cowboys de Geoff Marslett. Presentan la película su director Geoff Marslett y el actor Alex Cox. A las 16 horas en la Glorieta de España tendrá lugar la entrega del premio ASFAAN a Malcamino’s, empresa local de turismo y cine. Se contará con la actuación de la Agrupación Musical San Indalecio de La Cañada.

A las 17 horas en el Teatro se proyecta The Long Rider de Sean Cisterna. Presentan el documental el actor Filipe Masetti. A las 18 horas en la plaza del pueblo habrá un espectáculo familiar El salvaje Oeste, de Mini Teatro para niños. A las 19 horas habrá un concurso de caracterización wéstern con la actuación de Yanye Hernández. A las 21:30 horas se proyecta Maria Chapdelaine de Sebastien Pilote. A las doce de la noche en la plaza del pueblo habrá un concierto de Fernando Rubio & The Inner Demons’.

El domingo, 30 de octubre en Fort Bravo en la plaza se proyectan los cortos 30 de los grandes (Víctor Castro), Aqua Brava (Manuel Olaya), Desperado Dingoes (Phair Elizabeth Haldin), El asesinato de R. Sánchez por el cobarde Heidi Chester (Gabriel Rey), El Zorro Negro (Adrián Rivero), Gol’90 (Ramses Gallego), Just Western (Vasilisa Olegovna Koroleva), La canción del loco Ralph (Alfonso Desentre), Living In The West (Martin Michiels), Llega al amanecer (Rafael Aragón), Redbridge (Cameron Buchanan Smith), Rustlers Promenade (Charity Buckbee), The Real Spaghetti Western (Alex Masimov) y Un verano en el desierto (Andreu de Pedro). En el Fuerte tendrá lugar la exposición Fort Bravo, fotografías de Alex Rivera. A las 12 horas, en el salón, presentación de la obra literaria La mano del muerto: distopía, volumen II (2022), de Antonio Parra Sanz, Paco Rabadán Aroca, Pilar Fernández Senac, Cristóbal Terrer Mota, Alfonso Gutiérrez Caro, Jesús Boluda Del Toro y Víctor M. Mirete.

A las 13 horas, en la plaza, entrega del premio Spirit of the West a Víctor Matellano. A las 18 horas en el Teatro de Tabernas la proyeccion de As bestas de Rodrigo Sorogoyen. Presenta la película el compositor Olivier Arson. A las 22:30 horas, proyección de Domingo y la niebla de Ariel Escalante. Presenta la película el compositor Alberto Torres.