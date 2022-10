El recuerdo a Bud Spencer marca el inicio del Almería Western Film Festival

Durante la gala se hizo entrega del premio ‘Leone in Memoriam’, concedido a Bud Spencer, a Cristiana, Diamante y Giuseppe Pedersoli, hijos del actor fallecido en 2016. El escritor cinematográfico Daniel Lorenzo fue el encargado de realizar la entrevista en la que recordaron algunas de las anécdotas que el intérprete les trasladó en vida sobre sus experiencias de rodaje en Almería.

De igual manera, el director del festival, Guillermo de Oliveira, recordó que “tenemos películas extraordinarias, algunas rodadas en Tabernas como Borrego o Black Far West. Casi todas las proyecciones están representas por sus directores o su equipo artístico, esto tiene mucho valor porque nos proyecta fuera de España en países como Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia o Canadá. Este año habrá algunas sorpresas que aún no podemos desvelar porque forman parte de los homenajes que vamos a tener en los próximos días”.

“Este festival es único en Europa y uno de los pocos del mundo dedicados exclusivamente al western. Os invitamos a disfrutar con las actividades que se han programado tanto en la localidad como en los poblados Oasis MiniHollywood, Fort Bravo y Western Leone, en pleno desierto. Seguimos promoviendo nuestra cultura, el cine y el turismo, y cómo no, nuestro entorno como destino para la producción cinematográfica internacional”, dijo.

La emoción de los tres hijos del actor Bud Spencer

Los hijos de Carlo Pedersoli (1929-2016), como se llamaba realmente Bud Spencer, se mostraron agradecidos por este homenaje y felices por poder honrar a su padre. Durante las diferentes intervenciones rememoraron el momento que marcó la carrera de su padre, cuando conoció a su pareja en el cine, Terence Hill (Mario Girotti) en Tabernas. “Éramos muy pequeños y no sabíamos que era una estrella del cine porque su idea no fue ser actor en un principio. El público le dio su reconocimiento y eso fue lo más grande, es la magia del cine que conquista el corazón del espectador”, dijo Giuseppe Pedersoli. Una vez finalizada la gala, el público se dirigió hasta el cementerio ‘Leone in Memoriam’ para depositar el trofeo en la tumba que recodará para siempre al actor. El acto contó con la ambientación musical de la cantautora Grex. En esta primera jornada se llevaron a cabo otras actividades en Oasys MiniHollywood como la presentación del libro ‘Más fuerte muchachos’ de Daniel Lorenzo. Un año más, también hubo un pasacalles western.