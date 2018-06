Almería Western Film Festival da a conocer su imagen para 2018

La imagen iconográfica de un sheriff, con un estilo que rinde homenaje a los carteles del diseñador gráfico estadounidense Saul Bass, protagoniza el cartel de la octava edición de Almería Western Film Festival (AWFF). Por primera vez, el Festival convocó un concurso para la elección de su imagen y obtuvo una respuesta notable, contando con la participación de 23 autores procedentes de Almería, Murcia, Barcelona, Madrid y Guipúzcoa, entre otras provincias. En total se presentaron 39 obras que formarán parte de una exposición pública durante la celebración de AWFF del 9 al 13 de octubre en Tabernas.

La organización del Festival dio ayer a conocer en el área de Cultura de la Diputación de Almería la imagen ganadora del primer certamen convocado con la participación del diputado de Cultura, Antonio J. Rodríguez; el delegado de Turismo, Alfredo Valdivia; el alcalde de Tabernas, José Díaz; y el director del Festival, Juan Francisco Viruega.

"Conocí Tabernas cuando rodé Curro Jiménez. Me fascinó y llegué a volver"

Además, asistió la actriz Kiti Mánver quién recibirá el Premio ASFAAN durante la celebración del Festival, y que ayudó a desvelar la imagen. El acto contó también con la actuación del músico Javier Arnal, autor de la sintonía oficial del Festival.

"La respuesta del jurado fue unánime con esta imagen. Combina el clasicismo del género -de hecho, el arquetipo representado es casi un homenaje al oscarizado personaje de Gary Cooper en Solo ante el peligro- con un estilo vanguardista y moderno. Representa el equilibrio por el que apuesta el Festival, entre la tradición y la contemporaneidad. Además, es una imagen muy versátil que nos ofrece una amplia variedad de combinaciones", comentó Juan Francisco Viruega, el director del Festival.

Kiti Mánver, quién recibirá el Premio ASFAAN en la próxima edición de AWFF en el teatro municipal de Tabernas se mostró agradecida por este reconocimiento. "Es un gran honor, sin duda. El pasado mes de mayo cumplí 65 años, pero estas cosas me siguen afectando mucho, estoy absolutamente fascinada. Conocí Tabernas cuando estaba rodando un capítulo de Curro Jiménez, me fascinó y en cuanto tuve oportunidad volví. Estuve con mi hijo para que pudiera comprobar que esta tierra existe en la realidad, no solo en las películas", dijo la actriz.

Valen García, 48 años, de Azpeita (Guipúzcoa), es responsable creativo en una empresa de imagen y comunicación. Cuenta con una trayectoria de más de 25 años como diseñador e ilustrador. Ha realizado diferentes imágenes gráficas para otros festivales y eventos, así como otras piezas como logotipos, imagen corporativa o publicaciones escritas. "Me encanta todo lo relacionado con el cine, en especial con el western. Y tengo un cariño muy especial al 'spaghetti western'", señaló.