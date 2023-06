Almería disfrutará de una muestra antológica de Martin Parr y Málaga de un trabajo inédito

El Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, gestionado por la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte a través de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, organiza una gran exposición antológica del fotógrafo británico Martin Parr en Almería y, en Málaga, un trabajo inédito sobre la ciudad. Martin Parr uno de los fotógrafos más influyentes de las últimas décadas y miembro de la Agencia Magnum, protagoniza una de las apuestas más destacadas de la oferta cultural andaluza de este verano, bautizada como PARR por PARR en Málaga y Almería.

De forma simultánea con inauguraciones en el Centro Andaluz de la Fotografía en Almería -el 22 de junio- y en el Museo de Málaga -antiguo Palacio de la Aduana- el día 23 de junio, la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte lleva a cabo el proyecto PARR por PARR, dos exposiciones paralelas del fotógrafo que ha diseccionado con ironía los mecanismos del ocio, el turismo y el comportamiento de las clases medias en las sociedades contemporáneas. Esos objetivos, tan próximos a la realidad, los intereses y las inquietudes andaluzas, convierten la obra de Martin Parr en una reflexión del máximo interés visual, cultural y sociológico para Andalucía.

Producida por el Centro Andaluz de la Fotografía, esta doble exposición de un fotógrafo galardonado, entre otros, con el Premio Erich Salomon y cuyo ingreso en la Agencia Magnum en 1994 certificó la definitiva renovación de la fotografía documental internacional, constituye la primera acción del nuevo Instituto Andaluz del Cine y la Fotografía, y está realizada en colaboración con la Fundación Martin Parr, la Agencia Magnum y LaChrøme.

En Almería, y bajo el denominador común PARR por PARR en el que se desenvuelve todo el proyecto, AlmeriPARR presenta una muestra antológica con 353 imágenes, seleccionadas por el propio autor, que recoge las fotografías más icónicas de su exitosa trayectoria a través de series tan celebradas como Non conformist, Bad weather, Small World, The last resort, Life’s a beach o Common sense, así como imágenes de moda que formarán parte del próximo libro de Martin Parr que publicará Phaidon. Pero, además, y esto la hace singularmente atractiva para un centro de arte andaluz, incorpora imágenes inéditas, más otras disponibles en los fondos del CAF, del trabajo que Martin Parr realizó en Almería en 1990 por encargo del Proyecto Imagina, que fue la semilla de creación del propio CAF.

De esas imágenes almerienses, hasta ahora nunca exhibidas, deriva el título AlmeriPARR. La exposición podrá visitarse en el CAF de Almería hasta el 15 de octubre y se presenta acompañada de un catálogo de producción propia.

El hecho de que la obra de Martin Parr regrese a Almería coincidiendo, precisamente, con la reactivación de las actividades del Centro Andaluz de Fotografía en el 30 aniversario de su creación, encarna la decidida ambición con la que la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes reimpulsa la actividad del CAF devolviendo al centro al circuito de las grandes exposiciones nacionales.

En el Museo de Málaga en el antiguo Palacio de la Aduana, el proyecto ‘PARR por PARR’ presenta ‘MálagaEXPRESS’, un trabajo específico e inédito formado por 104 imágenes que Martin Parr realizó en 2022 en la ciudad de Málaga y su zona de influencia. Con este trabajo, Parr incorpora a Málaga, y Andalucía, y Andalucía, al gran puzzle global en el que viene analizando el comportamiento del ocio y el turismo y las tensiones entre estos y las identidades locales. El trabajo gira en torno a tres de las grandes constantes temáticas del fotógrafo: el Ocio, la Comida y la Gente.

El carácter inédito de la obra y su realización expresa para la ciudad de Málaga multiplican el valor cultural de esta exposición única. La muestra, con un montaje desenfadado que incluye una divertida instalación como atrezzo escenográfico, podrá visitarse hasta el 30 de diciembre.