Alumnas del Conservatorio de Danza llevan ‘Mixolidias’ en mayo a El Ejido

El Conservatorio Profesional de Danza Kina Jiménez participará por tercer año en el Festival de Teatro de El Ejido con el espectáculo Mixolidias. La coreografía es de Francisco Lorenzo y el estreno tendrá lugar el 29 de Mayo en el Auditorio Municipal de El Ejido, a las 21:30 horas.

El segundo encuentro del Danzavanza se llevó a cabo hace unos días en el Conservatorio. Precisamente, José María Rubio, director del Conservatorio de Danza explica las fases en que se desarrolla el proyecto Danzavanza. “El proyecto consta de tres fases. La primera se hizo durante la Semana de la Danza que tuvo lugar en diciembre. En marzo se ha hecho la segunda fase y la tercera se lleva a cabo días antes del estreno en el Festival de El Ejido”.

Francisco Lorenzo, que está muy vinculado a Almería, apunta que “en este segundo encuentro hemos ultimado detalles y hemos preparado la coreografía, dejando terminado el esquema de lo que va a ser el espectáculo. Luego ya en mayo vestiremos la obra para presentarla en el Teatro de El Ejido”.

“Vamos a ver un espectáculo de corte neoclásico con una estructura muy definida, inspirada en la arquitectura. Las fuentes son Vitruvio, Palladio y Vignola. La música es un collage que he decidido seleccionar con piezas para que las niñas puedan descubrir compositores y piezas orquestales importantes a través de la historia”, apunta Lorenzo.

“Mixolidias es una palabra inventada. En la música hay un modo musical que se llama mixolidio, son modos griegos de escalas mayores y menores”, apunta el coreógrafo. En total participan 16 bailarinas y un bailarín. Concretamente son Esperanza González Casa, Laura Gutiérrez Biosca, Ana Leyva Acuyo, Ana López Zamora, Lidia Martínez Vallejo, Rebeca Moreno Collado, Lucía Soriano Martínez y Dasha Chantal Valderrama Medina, alumnas de 4º de Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica.

También participan Daniela Arroyo Moya y Sofía Rong Morata Fernández, alumnas de 5º Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica; Luis Martínez Girón, Rocío Bonillo García, Natalia Burgos Santiago, Angela Hernández Lirola, Sara López Montoya, Celia Pírez Torres y Julia Pírez Torres, alumnado de 6º Enseñanzas Profesionales de Danza Clásica.

José María Rubio, director del Conservatorio agradece a la concejalía de Cultura de El Ejido y al Festival de Teatro por darle cabida a este espectáculo en su programación. También recuerda que “seguimos sin noticias al respecto sobre el nuevo edificio del Conservatorio de Danza. Ahora mismo no sabemos lo que pasa con ello, y tengo que agradecer al Colegio Padre Méndez que nos deje el gimnasio para hacer los ensayos del espectáculo que prepara Francisco Lorenzo Pancho”

La primera edición de Danzavanza se centró en la danza contemporánea, luego la segunda edición tuvo como protagonista el flamenco con Eduardo Leal y Las Galeras y este año se centra con Pancho con Neoclásico y el espectáculo Mixolidias.

José María Rubio califica el trabajo de Lorenzo como ‘magnífico’. “En el Conservatorio se nos enseñan danzas, no se enseñan bailes ni pasos, aunque también lo hacemos. Nuestro objetivo es enseñar a bailar y cuando venga un coreógrafo puedan bailar y puedan hacer lo que les digan, aunque sea distinto a lo que nosotros les enseñamos”.

“La textura coreográfica que está haciendo Francisco Lorenzo, como formaciones en escena y el trabajo espacial de las agrupaciones, todo eso está muy bien porque nos hace evaluar lo que estamos haciendo de manera correcta como docentes y lo que tendremos que reajustar cuando veamos el resultado”, apunta Rubio.

Francisco Lorenzo sostiene que “es un trabajo duro llevar a estudiantes a un montaje profesional, pero a la vez lo que uno recibe de ellos es un aprendizaje para el coreógrafo a nivel de experimentación”. “Estoy intentando nivelar a los alumnos que tienen más carencias con el resto, y quiero que aprendan a compartir y a saber lo que hay alrededor, que no sólo escuchen con los oídos sino que escuchen con el cuerpo, que entiendan lo que es estar en un escenario con otra gente. Están respondiendo”.

Pancho lleva muchos años bailando desde que era un niño en Argentina. “Bailaba siendo un niño entre las piernas de la gente y mi abuela se fijó y le sugirió a mis padres que me enviaran a una academia. Viajo con 16 años a Buenos Aires y un año antes de acabar los estudios me hacen una oferta para el Ballet Contemporáneo de la ciudad. Desde el primer momento siempre tuve trabajo. Estuve cinco años trabajando en Argentina y un día me trasladé a Europa para ver lo que pasaba”.

“Estuve en Barcelona, Lyon y París. Estando en Barcelona me ofrecieron un contrato y luego tomé clases con la Compañía Nacional de Danza. Nacho Duato buscaba tres chicos, hice la audición y me eligieron. Estuve doce años en la Compañía Nacional de Danza. Almería es una tierra muy especial para mi, porque mi pareja es almeriense y la conocí en Macao en Asia. Ella estudió en el Conservatorio de Danza de Almería y ahora está en la Compañía Nacional de Danza y se llama Sara Fernández López”, sostiene Francisco Lorenzo que está encantado de estar en Almería de nuevo.