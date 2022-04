Álvaro Espina presentó su último libro sobre Cervantes en Almería

El historiador Álvaro Espina presentó el pasado jueves en el salón de actos de la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería su libro Cerbantes. Cambista, marino, espía, cautivo. Este acto literario se enmarcaba en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

El autor estuvo arropado por Antonio Lao, director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, Vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación y Cristina Galindo, coordinada de Diario de los Libros.

María del Mar Ruiz hizo una introducción en el acto literario señalando que “esta obra de Álvaro Espina es la vida novelada de Cervantes, pero realizada con el rigor histórico de un investigador que ha dedicado muchos años a indagar en la vida de Miguel Cervantes. Se trata de una obra muy bien documentada y estructurada”.

“Esta obra es un homenaje de amor y reconocimiento por la figura de Miguel Cervantes, aunque quizás tengamos facetas desconocidas de este escritor. El gran éxito que tuvo con El Quijote ha hecho que el personaje en cierta medida haya superado en éxito al propio escritor”, sostuvo Ruiz.

Por su parte, Álvaro Espina, que se mostró encantado de estar por primera vez en la capital almeriense, apuntó que “para un escritor cuando presenta un libro es el único momento que se encuentra con los lectores, el resto del tiempo se encuentra con el ordenador y con las fuentes escritas. En mi caso, aparte he hecho la localización de exteriores, acompañado de manera inmejorable por Carmen Alborch. He recorrido prácticamente todos los sitios que aparecen en la novela”. Espina también habló del Renacimiento como una etapa de esplendor. “El Renacimiento es esa etapa en la cual se recupera toda la cultura clásica, todo lo que son las fuentes de nuestra civilización, que de manera terrible, habían quedado enterradas con la conversión de Constantino y con la transformación de la religión cristiana en la religión del Imperio, que va a aplastar todo lo anterior”, al tiempo que dijo que “El Renacimiento decide recuperar todo lo que había quedado aplastado y lo hace de una manera esplendorosa, coloca al individuo que había quedado oferente en los cuadros que aparecen en la Edad Media y vuelve a estar en primer plano”.

La pasión por Cervantes de Álvaro Espina viene desde hace años. “Yo fuí profesor ayudante de José Antonio Maravall, Catedrático de Historia y el Pensamiento Político, que creo toda una forma de interpretar la mentalidad española y escribió de todo. Le propuse una tesis doctoral en torno a Cervantes, pero el maestro me dijo que lo que yo quería llevar a dicha tesis era más un tema para toda una vida y para crear una obra de madurez”, dijo.

“Y efectivamente cambie de tesis y además tuve el consejo de Maravall que me dijo que no lo hiciera como obra académica sino que lo hiciera como ficción. Y así me puse a trabajar y fruto de ese trabajo es esta trilogía de los que ya se han publicados dos obras. Llevo 50 años trabajando sobre Cervantes” apuntaba.

Álvaro Espina hablando de las fuentes para documentarse en torno a su obra señaló que “lo único que acepto de la historia es aquello que yo he visto y he podido verificar, las otras cosas no las admito, puedo crear ficción”.

Por otra parte, Espina también desveló que “de Cervantes se enamoran casi todas las mujeres. Era un gran amador. Se puede pensar que es un seductor, pero no lo es, porque son las mujeres las que acuden a él. Las mujeres que se enamoran de él son mujeres que están sufriendo un gran escarnio”.

A preguntas del público, Espina explicó el hecho de que aparezca en la portada de su libro Cervantes con b. “Cervantes siempre firmaba con b. Ahora bien, parece ser que en ese tiempo escaseaban los tipos de letras para las cubiertas de los libros, y fue cuando publicó por primera vez La Galatea en 1585, en la imprenta se dieron cuenta que no tenían la letra B para la portada y la pusieron con V. Cuando 20 años mas tarde, fue a publicar El Quijote quiso firmar como Cerbantes, pero le dijeron que ya todos lo conocían con su apellido con v y podían pensar que era otra persona”.

Tras su huida de Madrid, Miguel de Cervantes se embarca en Cartagena en la galera Santiago, desembarca en Massa-Carrara y atraviesa toda Italia, hasta Ancona, en compañía del príncipe Alberico Cybo-Malaspina. Allí entabla negocios de cambista con la familia Mendes-Nasi, de conversos portugueses, entre Ancona, Ragusa (Dubrovnik) y Trieste, actuando por cuenta del Príncipe de Éboli, haciendo también de espía y compartiendo su información con el Virrey de Nápoles.