Álvaro Espina: “Cervantes es una especie de mago, recrea el mundo literario”

El escritor presenta mañana jueves a las 19 horas en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA) su libro Cerbantes. Cambista, marino, espía, cautivo. Este acto literario se enmarca en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. Espina estará arropado en este acto por el director de Diario de Almería, Antonio Lao; la vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación, María del Mar Ruiz y la coordinadora de Diario de Los Libros, Cristina Galindo.

-Llama poderosamente la atención que en el título de la obra aparece Cervantes con b.

-Cervantes siempre firmaba con b. Ahora bien, parece ser que en ese tiempo escaseaban los tipos de letras para las cubiertas de los libros, y fue cuando publicó por primera vez La Galatea en 1585, en la imprenta se dieron cuenta que no tenían la letra B para la portada y la pusieron con V. Cuando 20 años más tarde, fue a publicar El Quijote quiso firmar como Cerbantes, pero le dijeron que ya todos lo conocían con su apellido con v y podían pensar que era otra persona. Yo siempre digo que realmente Cervantes es el seudónimo de Miguel de Cerbantes Saavedra.

-Esta obra es la segunda de una trilogía sobre Cervantes. Aunque parece que se conocía mucho del escritor, lo cierto que ahonda en un período de su vida menos conocido.

-Hay muchas cosas que no se conocen, como lo que hizo en Italia, salvo cuando se alista en el Ejército y va a Lepanto. Desde 1569 a 1571 hay dos años que no se sabe prácticamente nada. No se sabe realmente lo que hizo en Roma ni que funciones tenía. Cervantes se marcha de España porque es perseguido por el Rey. La obra es el relato de la vida de Cervantes durante todo el tiempo que vivió fuera de España, desde los 22 hasta los treinta y cuatro años.

-Me gustaría saber por qué tiene esa gran pasión por la figura de Cervantes.

-Yo era profesor ayudante de José Antonio Maravall, Catedrático de Historia y Pensamiento Político, una persona que escribió de todo y le propuse una tesis doctoral en torno a Cervantes, pero el maestro me dijo que lo que yo quería llevar a la tesis era más un tema para toda una vida y para crear una obra de madurez. Y efectivamente cambie de tesis y además tuve el consejo de Maravall que me dijo que no lo hiciera como obra académica sino que lo hiciera como ficción.

-Imagino que está trabajando en la tercera obra de la trilogía titulada Cerbantes. El combate de las letras.

-Estoy escribiendo pero voy con pies de plomo, porque esta es una parte que recoge el tiempo en el que Cervantes construye toda su obra, hablamos de una obra que revoluciona la literatura española y la literatura mundial. Cervantes utiliza varias simbologías como la Arcadia en La Galatea, luego están los libros de caballería contra los libros de Caballería y las novelas ejemplares tocando todos los palos. Cervantes es una especie de mago, recrea el mundo literario.

-En la obra que presenta en Almería habla de un período muy intenso en la vida de un joven Cervantes.

-Se aprecia a un individuo que va a por todas. Tras su huída de Madrid, Miguel se embarca en Cartagena en la galera Santiago, desembarca en Massa-Carrara y atraviesa toda Italia, hasta Ancona, en compañía del príncipe Alberico Cybo-Malaspina. Allí entabla negocios de cambista con la familia Mendes-Nasi, de conversos portugueses, entre Ancona, Ragusa (Dubrovnik) y Trieste, actuando por cuenta del Príncipe de Éboli, haciendo también de espía y compartiendo su información con el Virrey de Nápoles.

-¿Por qué es considerada la obra cumbre de la literatura, El Quijote?

-Nadie había construido un tipo de relato en el cual los individuos se despojan de las formalidades de la sociedad estamental en la que vive y crean su propia biografía, se inventan su propio ser. El individuo se mueve por sus pasiones, por lo que le pasa por la mente. El Quijote hubo un tiempo que era un libro que provocaba muchas risas,

-¿Álvaro conoce Almería?

-En la capital no he estado, pero si conozco las playas de Carboneras y Agua Amarga. Es la primera vez que visito la capital de Almería y estoy encantado de hacerlo en un acto literario presentando esta obra sobre Cervantes.

-Este tipo de actos para un escritor imagino que es clave, ya que se produce la cercanía del público al autor.

-Realmente ha sido un tiempo que hemos estado un poco aislados. Yo estoy acostumbrado a hablar en público porque he estado muchos años dando clase. Sin duda, el contacto con el público es el gran estímulo para un escritor.