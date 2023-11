Álvaro Morte alaba la versatilidad de Almería como plató natural

Hay series que se convierten en fenómenos sociales y los lugares que se visualizan en destinos obligatorios para sus seguidores. Es el caso de La casa de papel y las icónicas imágenes del Álvaro Morte, el carismático El Profesor, saliendo de la caravana para respirar aire y bañarse en las playas de las Salinas de Cabo de Gata con la Iglesia y el desierto como telón de fondo. Unas localizaciones mágicas como es la Costa de Almería.

Imágenes inmortales como es el vínculo emocional del excelente actor con la provincia de Almería, al descubrir ayer su Estrella en el Paseo de la Fama y anoche, seguro, cuando el público almeriense le brindó un aplauso en el Premio ‘Almería, Tierra de Cine’, en la Gala de Cortometrajes de FICAL. Numeroso público le arropó y el actor les correspondió haciéndose fotografías con cada uno de ellos. Junto al actor estuvo el presidente de la Diputación, Javier A. García, la delegada del Gobierno de Andalucía en Almería, Aránzazu Martín; la vicepresidenta de Diputación, Almudena Morales, y el concejal de Cultura, Diego Cruz.

En el tradicional encuentro con los medios de comunicación, Álvaro Morte afirmó que “es un honor estar aquí en esta tierra que ha demostrado que me quiere muchísimo. Pensar que formo parte de este firmamento de estrellas me parece increíble”. Enrique Iznaola, el director del festival, glosó su figura. “Es quizá el actor español que en los últimos años ha conseguido mayor trascendencia internacional. Su papel del Profesor en La casa de papel le permitió salir del anonimato y convertirse en una celebridad mundial. Posteriormente ha participado en producciones como El embarcadero, Sin límites, The head, Durante la tormenta u Objetos.

De inmediato se adentró en las escenas rodadas en la provincia para ‘La casa de papel’. “La productora había hecho exteriores en playas increíbles de Tailandia, Panamá... y cuando se decidió en una playa maravillosa como Cabo de Gata por algo sería. Me dio una gran alegría”. Además, confesó que estuvieron tres días y por la noche cenaron con productos de Sabores Almería.

La provincia es un plató natural de cine y, en el caso de ‘La casa de papel’, Álvaro Morte reflexiona que “la localización iba en consonancia con lo que requería el momento. El haber hecho esa secuencia de El profesor, saliendo de la caravana para buscar un poco de aire, y que tengas, por un lado, la amplitud y libertad del mar y al mismo tiempo el desierto. Es un contraste perfecto y una localización acertadísima”.

El homenajeado siguió profundizando y aseguraba que “el profesor es un tipo solitario y hablaba con los guionistas y les decía que, aunque había encontrado el amor, debe mostrarse un poco torpe. De ahí una escena posterior de una bronca con Lisboa. Yo creo que en esencia es un tipo solitario y dentro de sí mismo encuentra la liberación y tormenta”, afirmaba.

La Estrella de Álvaro Morte, la número 31 del Paseo de la Fama, y Premio ‘Almería, Tierra de Cine’ cierra un círculo que comenzó cuando el actor tenía 8 años. Una historia que comparte con todos los periodistas. “Cuando me confirmaron el premio no pude evitar recordar mi infancia, en un pueblo andaluz. Recuerdo los sábados por la tarde, había dos opciones. O ver la película de la Primera de TVE o una cinta de vídeo, ya que mi padre había abierto un videoclub. Nosotros preferíamos dibujos animados pero si en TVE ponían una película del Oeste no había opciones. Yo veía a los pistoleros y pensaba que estaba rodado en Arizona y Nuevo México, pero cuando me enteré que muchas de ellas estaban rodadas en Almería, muy cerca de ti, me hizo ilusión. Me hace ilusión esa conexión”.

El presidente de la Diputación, Javier A. García, explicó que “desde Diputación, en colaboración con el Ayuntamiento y Junta de Andalucía, trabajamos para acercar la provincia a la industria audiovisual como plató natural de cine. Como has indicado, las localizaciones de Almería son un crisol de contrastes, lo que facilita el rodaje de cualquier género. Ese es un valor añadido de esta tierra”. Además, García agregó que “es un honor para nosotros que formes parte del palmarés de los premios ‘Almería, Tierra de Cine”.

Por su parte, Aránzazu Martín, delegada del Gobierno Andaluz en Almería, volvió a reiterar “el compromiso de la Junta de Andalucía con el cine en la provincia. Todos juntos trabajamos unidos para aumentar la llegada de más rodajes y FICAL es el gran escaparate”. Diego Cruz, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Almería, aseguraba que “Cabo de Gata va estar vinculado sentimentalmente para siempre con ese fenómeno que es La Casa de Papel. Desde el Ayuntamiento de Almería queremos reconocer tu trayectoria y relación con esta tierra, y desde hoy ya eres un ciudadano más de la ciudad, y siempre estarás presente con tu Estrella en el firmamento cinematográfico del Paseo de la Fama”.