Amaral luce con lo más granado de su repertorio en un inolvidable concierto

Con cartel de ‘entradas agotadas’ en la puerta, Amaral por fin volvía a Almería tras las dos previas suspensiones obligadas de 2020 y lo hizo brillantemente acompañada por la apertura de María de Juan, en una nueva cita del programa de conciertos de Cooltural Go!, que organiza Crash Music y el Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería.

De Amaral, el dúo que conforman Eva Amaral y Juan Aguirre, siempre hay ganas por parte de sus seguidores pero si a ello se suma que llevaban un tiempo sin volver por Almería y que su concierto se vio frustrado en dos ocasiones por las suspensiones de la edición ‘normal’ de Cooltural Fest en 2020 y de su presencia en el ciclo de conciertos Cooltural Go! de 2020 por el aumento de la incidencia de la pandemia, la cosa se multiplica. Así lo avaló el ‘entradas agotadas’ y el silencio y expectación con el que fueron recibidos en el escenario.

Esos acordes tan evocadores del Here Comes The Sun de The Beatles hacía que el concierto arrancara con Señales, con doble guitarra acústica, como El Universo sobre mí, celebrada como era previsible y yendo a más con el ya casi legendario Cómo hablar, siempre sobrecogedor. Destacando la presencia de la interpretación de lengua de signos, “es muy bonito saber que nuestras canciones llegan a más gente, es una sensación increíble”, comentaría Eva, el concierto seguiría con Nuestro Tiempo, “una canción que ha adquirido un mayor sentido después de lo ocurrido en el último año”, apuntó.

Con el paso de las canciones, poquito a poco, Eva y Juan fueron reclutando a los integrantes de su banda, como un arrope progresivo. Álex Moreno en percusión y batería se incorporaba en ‘Kamikaze’, que varió su estribillo indirecto con un infinito “y dime sí”, como quien no quiere saber la verdadera respuesta a aquello de “sientes lo mismo” que reza el estribillo. Ricardo Esteban al bajo se sumaría en Revolución y Laura Rubio, como coros y segunda voz en una impresionante y sentida Soledad, abierta con unas palmas a compás de los asistentes. “Que se note dónde estamos, podríais darnos clases”, bromeó una Eva cada vez más cómoda en el escenario.

Nueva declaración pasional de amor a la música en directo con Moriría por Vos y el valor de las pequeñas cosas, “ahora que os vemos con la mascarilla, hemos aprendido a disfrutar de vuestros ojos, que transmiten y mandan muy buenas vibraciones, algo que dejamos de valorar cuando los conciertos son de pie y apretados, algo bueno hemos sacado de esto”, explicaba Eva, muy empática durante toda la velada.

Con Tomás Virgós ya en teclados, tras Nocturnal, llegaría un tramo centrado en los aires más folk de su último Salto al color, como Ondas do mar de Vigo y Mares igual que tú.

La Halconera fue cantada con tanta intensidad que casi generó un silencio apabullante, antes de aullar a la luna, casi llena, en el inicio de Hacia lo Salvaje desbocada, incendiaria y adornada de versos del A galopar de Rafael Alberti, musicada en su día por Paco Ibáñez, y “yo quisiera ser civilizado como los animales”, de ‘El Progreso’ de Roberto Carlos. “A quienes dan color a la vida” estuvo dedicada Peces de Colores.