Amigos de la Alcazaba: “El fin de la gratuidad no tiene en cuenta la realidad de los monumentos”

“Actualmente estos espacios para los que se anuncian la gratuidad nos costaron el pasado año más de 40 millones de euros de funcionamiento, y, aunque alguna exministra llegó a declarar hace 20 años que “el dinero público no es de nadie”, resulta que sí que lo es, que son los ciudadanos los que pagan con sus impuestos el mantenimiento de sus espacios culturales. Quien no paga el uso y disfrute de nuestro patrimonio son los visitantes de fuera de Andalucía, unos por ser de la Unión Europea y otros, los extracomunitarios, por entrar en la “barra libre”, ante su propia extrañeza. Esto hay que valorarlo en estos tiempos de turismo masivo, en los que por ejemplo la mitad de los visitantes de nuestra Alcazaba no son almerienses”.

Las críticas a cobrar la entrada

Para poner en marcha el sistema de cobros se requieren trabajadores cualificados, requeridos por ley para este fin, trabajadores que no existen actualmente en las plantillas. El sindicato USTEA señala que desde hace 24 años no se cobra entrada a los extranjeros comunitarios (pese a que está legalmente establecido) porque no hay expendedores autorizados, y “sin ellos no se pueden cobrar las entradas”. Las responsabilidades de manejar dinero público quedaron de manifiesto con el “caso Alhambra”, que acabó con escándalo y con su directora. Estos expendedores autorizados servirían también para acabar con la cuantificación de visitantes “a ojo”, al no existir justificante de entrada, que da lugar a que algún político ceda a la tentación de hinchar las cifras a su conveniencia. Tampoco se ha clarificado a qué fines se destinará lo recaudado. Tengamos en cuenta que para la Alcazaba se prevé un millón de euros anuales de ingresos en concepto de entradas. La Junta debería por tanto dar muchas explicaciones antes de anunciar el fin de la era de la gratuidad total, cuya finalidad no puede ser meramente recaudatoria, recaudación que además alcanzaría solamente al 20% del gasto. “Opinamos que este segundo intento de la Junta de Andalucía debe también paralizarse hasta despejar todas las incógnitas existentes, de manera que la finalización de la gratuidad en museos y monumentos esté realmente justificada y pueda ser correctamente explicada a la ciudadanía y comprendida por ella”-