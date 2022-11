Amós Milton presenta su última novela ‘Mar de tierra’ en Almería

La presentación de la novela Mar de Tierra de Amós Milton el pasado jueves en el salón de actos de la Escuela de Música y Artes de Almería (EMMA) causó sensación en el público que abarrotó la sala. Y es que no fue una presentación al uso desde el principio hasta el final.

Todo arrancó con una puesta en escena de un grupo de actores, concretamente Esteban Lazo, Felipe Alonso Mingo, Rodrigo Valles, María Hernández y Martina Mateo de uno de los pasajes de la novela escritos por el autor almeriense.

Tras el primer impacto en todo el público donde había familiares, amigos y personas que aman la literatura llegaron las intervenciones de Antonio Lao, Director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL y Sandro Rossell, expresidente del F.C. Barcelona y autor del prólogo de la novela.

María del Mar Ruiz señaló que “Mar de Tierra es una novela de aventuras, no tanto una novela histórica”, al tiempo que subrayó que “en esta novela el rigor histórico queda subordinado a la ficción literaria, de manera que el autor prescinde de cualquier tipo de referencia bibliográfica en favor de las licencias literarias, ya que su objetivo no es tanto divulgar un conocimiento objetivo como cautivar la imaginación del lector a través de su capacidad inventiva y narrativa”.

Sandro Rosell, expresidente del F.C. Barcelona, amigo de Amos Milton, tuvo palabras de elogio para el autor al que consideró “una buena persona y un hombre muy sensible”.

Amós Milton se mostró feliz de presentar su segunda novela en Almería, su tierra natal. “Sandro Rosell es mi amigo y por eso ha hecho el prólogo de mi novela. Sandro Rosell es un genio del marketing deportivo a nivel mundial, aparte es un genio de las finanzas. Ese es el motivo principal de que Rosell haya hecho el prólogo de mi obra”.

Milton explicó que “después de seis años escribiendo El Abogado de Indias no le di el final que yo quería, le di otro final. Tenía una deuda con los lectores y con los personajes de que no podía terminar así, por eso me embarqué en un galeón y me fui a Cartagena de Indias, ahí se desarrolla otra historia totalmente independiente pero con la fuerza suficiente para quedarme satisfecho”.

El autor de la novela, el almeriense Amós Milton dejó bien claro que se enganchó a la lectura y luego a la escritura por la novela histórica. “Aprendí a leer y a querer parecerme a algunos autores como Maurice Druon, un autor francés que escribió la saga de Los reyes malditos. Luego está Felipe Romero, abogado, ya fallecido, que escribió El segundo hijo del mercader de seda, era otro autor que me transmitía muchos sentimientos. Pero leo todo, y sobre todo novela policíaca”.

También explicó Milton en cuanto a la forma de escribir la novela que “son los personajes los que me van marcando la trama cuando estoy escribiendo. Prefiero escuchar su voz y ver lo que quieren decir en cada momento”.

La hija de Amós Milton, la pequeña Carmen de siete años subió al escenario para leer una carta dirigida a su padre. “Hola papi. El día de mañana espero ser escritora como tú. Lo primero te agradezco que me hayas dedicado el libro. Aún no me lo he leído. Eres el mejor escritor del mundo. Besos, tu hija Carmen”.

Y es que Amós Milton ha escrito una novela que engancha desde la primera página. La obra se sitúa a comienzos del siglo XVII en Cartagena de Indias que es la urbe más fascinante del nuevo mundo. En ella desembocan todas las rutas terrestres y marítimas del imperio español, pues en sus formidables fortificaciones se almacenan las reservas del oro y la plata destinadas a satisfacer las siempre acuciantes necesidades del Rey de España.

Pero bajo ese aparente florecimiento se ocultan la crueldad, la ambición y los vicios que impregnan todos los estamentos sociales de aquella enigmática ciudad. La amenaza de la piratería, la prostitución, la codicia, el abuso de poder y las pasiones más encendidas se entremezclan en una trama trepidante.

Es en aquel escenario donde desembarca Alonso, un brillante letrado sevillano, huyendo del desamor. Allí se convierte casi sin quererlo en la pieza clave en el choque entre dos mundos enfrentados: el emergente colonial y el indígena en declive. Una novela fascinante.