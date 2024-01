El almeriense Amós Milton publica un libro donde fusiona la meditación y el deporte

Amós Milton tras publicar dos novelas El abogado de Indias y Mar de Tierra acaba de lanzar un libro muy especial titulado Sport&Mind, un sencillo método de meditación que lleva a aprovechar al máximo la capacidad de la mente mientras la persona practica su deporte favorito.

Milton comenzó a hacer meditación en el año 1995. “La meditación me cambió la vida. Yo era un triste abogado de provincia, mediocre y cuando empecé a meditar la vida me cambió. Casi todo lo que hoy tengo y como me siento se lo debo a la meditación”.

“Practicando y practicando me llevó a la India porque allí está la mayor concentración de maestros espirituales y estuve allí cinco meses. Hice un retiro de silencio de 17 días, donde estás con 200 personas que no puedes hablar, ni siquiera mirarlos. Haces meditaciones con los maestros y luego hice un ayuno integral, solo agua y miel y una especie de pomelo durante 21 días. Mi cabeza no paraba porque realmente era duro y me salía a la calle a ver los puestos de comida pero no podía comer. Entonces pensé hacer deporte, pero no era fácil, puesto que en ayuno y haciendo deporte no era lo mejor”.

El relato de Amos Milton sorprende. “El primer día corrí 20 minutos y el día 21 de ayuno corrí hasta dos horas y media. Corría y sentía mis huesos y mis músculos, sentía el aire en la cara. Y eso me dio pie a plasmarlo en un libro lo que es la meditación unida al deporte”.

Amós Milton da respuesta a preguntas que surgen en los humanos como ¿No te ha sucedido que sales a entrenar, estás tomando un café o simplemente te encuentras tranquilamente en tu casa y de repente surgen en tu cabeza pensamientos que no deseas, muchos de ellos repetitivos, y que no puedes controlar? o ¿Sabías que un humano medio tiene en torno a 60.000 pensamientos diarios y que de ellos únicamente el 10% son intencionados? o ¿Eres consciente de que los pensamientos incontrolados son uno de los mayores causantes de estrés?.

“He sido un compulsivo del pensamiento. Cuando ejercía la abogacía eran todo pensamientos y muchos no los podía controlar, se metían en el sueño y no vivías”, asegura Milton.

“El deporte, a través de las hormonas, neurotransmisores y demás sustancias químicas que se segregan al practicarlo, es la vía más potente, directa y sencilla para el control de tu mente”.

A través de Sport&Mind (meditación deportiva) se consigue un mayor equilibrio interior y un control automático de los pensamientos y, además, se reduce el nivel de estrés y mejora la calidad de vida, el bienestar y la salud.

Amós Milton recomienda la meditación, “aunque parezca una palabra maldita”, sostiene. “Para la salud no hay nada mejor que la meditación. Puedes coger una medicina y te hace un efecto inmediato, sin embargo, la meditación es un efecto progresivo. La meditación requiere un poco de voluntad, pero una vez que la practicas los beneficios son tantos que no puedes dejarla. ¿Por qué es complicada la meditación? Detener la mente no es fácil, porque la mente no quiere perder el control. No es que sea difícil, es que hay que tener voluntad”.