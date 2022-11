Amós Milton: “Paso horas escribiendo y no me doy ni cuenta. Para mí escribir es una pasión”

El autor almeriense presenta hoy jueves, 17 de noviembre a las 19 horas su última novela Mar de Tierra en un acto que se llevará a cabo en la Escuela Municipal de Música y Artes de Almería (EMMA). Esta presentación se incluye en el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería. El escritor que hará una presentación muy especial, con algunas sorpresas, estará acompañado por Antonio Lao, Director de Diario de Almería; María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación de la UAL y Sandro Rosell, expresidente del F.C. Barcelona. Con Mar de Tierra ha culminado una deuda que tenía contraída con sus lectores y consigo mismo. La continuación de las aventuras de Alonso, el abogado que saca de prisión a Miguel de Cervantes Saavedra era necesaria para darle una culminación a la saga.

-Esta es su segunda novela y además cierra la saga tras El abogado de Indias. ¿Le ha llevado mucho tiempo escribirla?

-En la primera estuve seis años para escribirla y esta creí que iba a terminarla en un año pero me fui a la India, al lado del Ganges durante tres meses, me puse a intentar escribir y en ese tiempo escribí media página, no vino la musa.

-¿Por qué elige la India para seguir escribiendo?

-Tenía vínculos espirituales con La India, y había estado ya allí. Pensé que era el sitio perfecto para escribir la novela, pero no salió. He tardado como diez años, y en ese tiempo he sido padre y he abierto varios negocios en el extranjero, pero al final la musa vino con la pandemia.

-En este caso, hay alguna continuidad entre su primera novela y esta que está teniendo una gran acogida.

-Son dos historias completamente diferentes, pero en común tienen el mismo personaje y otros. Se pueden leer de forma totalmente independiente. Los lectores de esta obra, en su mayoría, me dan las gracias por esta novela, que es más madura. En diez años tienes más experiencia y escribes con más seguridad. Me lo he pasado muy bien escribiendo esta novela.

-Todo indica que no fue un autor precoz a la hora de publicar. ¿Qué le motivó a escribir?

-Pues todo vino dado por un personaje que apareció por mi despacho de abogado. Era una persona a la que yo había demandado y apareció una noche en mi despacho. Era un contrario y se presentó sin cita. Se le había embargado la casa porque le debía dinero a mi cliente. Pues conocí a una persona fascinante, que estuvo dos horas hablándome y me dejó gratamente sorprendido. Esa misma noche, que estaba leyendo El Quijote, me puse a escribir pensando en este hombre y buscando datos sobre el abogado que sacó a Miguel de Cervantes de la cárcel. No encontré nada y me puse a escribir sobre un abogado, del que no había ni un dato. Ahí empezó todo.

-Y ahora que está escribiendo, porque una persona inquieta como Amós Milton no puede parar.

-Estoy escribiendo un ensayo que acabo de terminar y ya tengo la historia de la tercera novela, que se desarrolla en Venecia. Me iré a Venecia a documentar la historia y empezaré a escribirla a partir de enero. Me inspiró una obra de Andrés García Ibáñez, que muestra a una monja prostituta, inspirado en Venecia.

-¿Qué ha encontrado usted como abogado, que lleva 30 años en ejercicio, en la escritura.

-Para mí es una pasión. Paso horas escribiendo y no me doy ni cuenta. Me pongo a escribir y pasa el tiempo volando. Enriquece mucho que el acto de escribir que se produce en soledad, luego tenga esa conexión con tantos lectores.

-Si tuviera que definir esta novela al lector, que todavía no la haya leído, qué le diría.

-Es una novela que atrapa desde el principio hasta el final. En sus páginas hay un poco de intriga, amor, sexo, ira y envidia. Es la vida del siglo de Oro Español en la Cartagena de Indias, de la nueva Granada. Estaba toda la riqueza y toda la pobreza, todos los enfrentamientos de todos los estamentos, pero con una historia bien tramada.

-¿El personaje Alonso que es el protagonista de ambas novelas, qué tiene de Amós Milton?

-La gente me dice que tenemos más en común de lo que yo creo. Alonso es un buen profesional, es un buenazo, pero le parten el corazón. Yo creo que yo no soy así.

-Es un gran lector, pero me llama la atención que haya leído El Quijote varias veces. ¿Qué tiene esa obra que lo atrapa?

-Cuando me fuí a hacer el Camino de Santiago en solitario y estuve 37 días caminando desde Irún a Santiago de Compostela, me llevé El Quijote. Esa obra es la pura grandeza de la expresión literaria con una ironía encubierta que si lo pillas no puedes parar de reír.

-¿Hay algunos autores que hoy le cautiven?

-Hay tantos y tan buenos. Aprendí a leer y a querer parecerme a algunos autores como Maurice Druon, un autor francés que escribió la saga de Los reyes malditos. Luego está Felipe Romero, abogado, ya fallecido, que escribió El segundo hijo del mercader de sedas, era otro autor que me transmitía muchos sentimientos. En el panorama actual me reservo nombres, porque me dejaría muchos fuera.

-Imagino que está ilusionado de presentar su novela en Almería, su tierra natal.

-Estoy contento porque la presento con mis amigos, con la gente que quiero y me quieren y con mi hija, que con siete años quiere ser escritora. Ya escribe sus primeros cuentos.