Ana María Álvarez: “Siempre me he decantado por las historias fantásticas”

La autora presenta este domingo a las 18 horas su obra El arrecife de las Sirenas en el Centro Deportivo y Cultural Javier Aureliano García Molina de Balanegra. Estará acompañada por Ana Castañeda.

-El arrecife de las Sirenas, entiendo que es su primera obra dentro del género fantástico. ¿Cuando se decide a publicarla?

-Yo comencé escribiéndola para mí, como había hecho en anteriores ocasiones. Pero una amiga relacionada con el mundo de la literatura disfrutó de la lectura de una parte de esta y me animó a publicarla. Si esta no hubiese comenzado a leerlo, tal vez ahora nadie podría disfrutar de esta historia.

-Creo que tiene una mente con una gran imaginación. Desde muy pequeña ya escribía. ¿Siempre lo hizo en este mismo género?

-Sí, siempre me he decantado por las historias fantásticas. Creo que hay mucho de mí en ellas. La fantasía es algo que no existe y creo que al plasmarlo en el papel cualquier mente creativa que disfrute de la historia podría transformar momentáneamente este mundo en algo fantástico.

-¿Cuando escribió El arrecife de las Sirenas?

-Tardé varios años en concluir la obra, tuve un parón bastante largo tras el fallecimiento de mi padre.

-El titulo aparte de belleza hace mención a un lugar idílico en Cabo de Gata. ¿Por qué se decide por este título?

-Principalmente porque la novela está ambientada en dicho lugar. Decidí ubicarla allí porque el Parque Natural Cabo de Gata-Níjar siempre ha tenido una gran importancia para mí y lo considero uno de los lugares más bellos de nuestra provincia. Me gustaría ubicar mis obras en lugares de nuestra tierra o alrededores, creo que hay rincones de gran belleza a los que quizá no se les da la importancia que merecen.

-Regenta un negocio familiar que ya tenían sus abuelos. ¿Le queda mucho tiempo actualmente para escribir?

-Cuando uno siente pasión por algo siempre intenta hacer un hueco para esta pasión. Pues esto es lo que a mí me ocurre con la escritura y la lectura. Pero realmente creo que a mi día le faltan horas.

-No ha pensando en escribir otro género literario, aparte del fantástico que tan bien domina.

-De momento, no. Siento también especial devoción por la literatura histórica, pero para este género se necesitan tener muchos conocimientos sobre fechas históricas y acontecimientos. Es más complicado.

-Tras esta primera obra, imagino que tiene en mente publicar más. ¿Qué está escribiendo ahora?

-He comenzado una novela protagonizada por un aquelarre de brujas, ubicada también en un lugar bastante conocido de nuestra tierra.

-¿Cuales son sus lecturas favoritas? ¿Qué tipo de literatura le gusta leer cuando tiene tiempo?

-Fantasía e histórica. Algo de romance histórico tampoco está nada mal. Pero creo que cualquier género podría resultar atractivo para a quien le guste la literatura.

-De Balanegra es la actriz Nerea Camacho, y ahora tienen una escritora. ¿En el pueblo que le dicen, Ana?

-Me felicitan, la mayoría de las reseñas son positivas, y ojo, siempre pido a todos mis lectores una reseña sincera, únicamente con eso creceré en el mundo literario. Aún me queda mucho que aprender.

-Precisamente presenta su obra hoy domingo en Balanegra. Imagino que le hace especial ilusión.

-Sí, mucha. Y un pelín nerviosa también estoy. Balanegra es el primer lugar, obviamente en el que quería presentar mi libro, pero tras esta presentación habrá muchas otras.

-¿Qué has encontrado en la literatura? ¿Es una pasión o quizás un desahogo a esa creatividad que tienes?

-Una pasión desde muy niña que siempre me ha acompañado. Cuando era muy pequeña y me levantaba temprano de la cama, en lugar de ver televisión o jugar siempre leía un cuento. Cuando traía las tareas del cole a mi casa y me ponía a completarlas, siempre escribía un pequeño relato en mi cuaderno. Algunos aún los conservo. Para mí estos fueron mis inicios como escritora.