Andrea Motis Trío le da un sublime toque de distinción al Festival de Jazz

La trigésimo primera edición del Festival Internacional de Jazz ‘Almerijazz’ recibió en el Auditorio Maestro Padilla la séptima y penúltima de las citas de este año. La cantante y multiinstrumentista Andrea Motis fue la protagonista de una velada en la que estuvo acompañada en una precisa brillantez por el guitarrista Josep Traver y contrabajista Giuseppe Campisi.

Almerijazz se desarrolla en el marco del otoño cultural, con la producción de Manantial de Músicas y con la colaboración de otras entidades públicas y privadas como la Diputación Provincial, la Junta de Andalucía, Clasijazz, la asociación AIE con su programa ‘Jazz en Ruta’, la Plataforma Jazz España, la Consejería de Turismo de Baleares, y las empresas privadas Ohtels, además del gran patrocinio de Águila y su cerveza Sin Filtrar y la colaboración de Alborán Motor.

Pese a sus escasos 28 años, Andrea Motis ha mostrado una evolución artística que hizo que tras dos discos de standards ortodoxos, que sirvieron de base de aprendizaje, empezara a desarrollar un lenguaje propio donde partiendo de ese conocimiento ha trabajado en formatos de big band, de la música brasileña o, en su último disco, experimental y provocador.

Con esa poliédrica visión del jazz, Motis optó por la vía más encantadora y elegante, con suaves standards combinados con la bella plasticidad del jazz de matices brasileños, de saudade y melodías embaucadoras.

De hecho, así empezó, con Senhorinha, para continuar con el sutil vaivén de vals peruano en Ese arar en el mar. La dinámica del concierto quedaría apostada cuando, detrás de un standard delicioso, volvió a sonoridades del mismo corte con temas como Dança Da Solidao y otras canciones de similar elegancia que están trufadas en su discografía y que permiten disfrutar de las modulaciones vocales de Andrea Motis que casi parece emular las variaciones de tono que hace con los dedos al tocar la trompeta con sus propias cuerdas vocales, en una afinación perfecta.

Lució también Ain’t No Sunshine con ese reposado toque de ragtime desde la guitarra y también con los aires de blues de Old Contry. En el tramo final llegaría el Body and Soul de Ella Fitzgerald o My Favourite Things, donde en su fina discreción Andrea empleó sordina para los solos. El cierre oficioso llegaría con el reconocimiento a los cantautores Silvio Rodríguez y Toti Soler, con los temas Rabo de Nube y Em Dius Que El Nostre Amor, respectivamente. Ahora sí, con la pena del fin y el triunfo de una noche rutilante, Andrea Motis y sus compañeros se despedirían con Mediterráneo de Joan Manuel Serrat.