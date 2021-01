Andreu Llorens refleja su vida dedicada a la magia en un libro

De ilusión también se vive es una obra llena de vida en la que el conocido mago Andreu Llorens, nos deja parte de sus experiencias entre cabarets, salas de fiestas, teatros, fiestas populares y privadas convenciones de empresa, televisión, radio entre las páginas de esta obra que dirige a todos los aficionados de la magia.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar una serie de anécdotas divertidas e historias del mundo de la magia, sus orígenes, acompañado de breves historias de hechos que le han ocurrido en lugares como el Teatro Real de Madrid, el Convento de clausura de las Carmelitas descalzas de León, el Palacio de la Moncloa, y en algunos de los programas más importantes de la época.

“No soy un gran mago, pero llevo cincuenta años de profesional como por arte de magia y como, por arte de magia. He actuado en los locales y fiestas más importantes, así como en los principales programas de magia en televisión. De algunos he colaborado en su creación. También he asesorado a los magos más importantes del país en distintos espectáculos y series de TV”, explica su autor. “No soy un gran ventrílocuo, pero mis muñecos han triunfado en diversos países. He actuado para dos familias reales y en lugares tan curiosos como un convento de clausura, Las Vegas, o el Palacio de la Moncloa. No soy un gran escritor (ni mucho menos), pero pertenezco a la Sociedad de Autores desde hace más de cincuenta años, he escrito los guiones de todos mis espectáculos y tengo entrada propia en la Gran Enciclopedia Catalana” apunta Andreu Llorens.

“No soy nada de todo eso, pero sí creo que soy un buen entretenedor, y eso lo he intentado reflejar en el libro. Unas memorias mágicas de mis cincuenta años de profesional explicadas de manera que os puedan «entretener». Este verbo es algo tan importante como a veces poco valorado”, sostiene. “Espero que lo paséis bien y que, además de conocer mi actividad profesional llena de curiosas anécdotas, conozcáis también un poco más acerca de la historia de estas maravillosas artes que son la magia y la ventriloquia. Ánimo y a dar una vuelta. A dar una vuelta al libro y «¡al ataque!» desde la primera página”, concluye.

Andreu Llorens, «Mag Selvin», se dedica al ilusionismo desde que a los nueve años los Reyes Magos le trajeron su primera caja de magia. Desde hace cincuenta años, se dedica profesionalmente a dicho arte. A los catorce años amplió su actividad con el arte de la ventriloquía, cuando don Fernando Maymó le regaló su primer muñeco parlante.

Desde muy joven, entró a formar parte del Círculo Español de Artes Mágicas y de la Sociedad Española de Ilusionismo, de la que llegaría a ser vicepresidente y, desde ella, ha contribuido a la organización de Congresos Nacionales de Magia. A los dieciséis años, entró a formar parte de la Sociedad General de Autores de España, donde tiene registrados todos sus espectáculos educativos de magia y diálogos de ventriloquía.

Ha contribuido al éxito de los programas de magia en televisión más importantes del país. De todos los ámbitos en los que ha actuado (teatros, salas, cabarets, radio, televisión, convenciones y fiestas privadas), tiene cientos de anécdotas. Algunas son muy alucinantes, y las más divertidas y curiosas quedan reflejadas en este primer libro con el que demuestra que De ilusión también se vive.