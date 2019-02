María Ángeles Lonardi participa en un Encuentro Internacional de Poesía en Granada

María Ángeles Lonardi es una poeta, afincada en Almería, que atraviesa un momento creativo fascinante, aparte de haber vivido unos meses muy intensos. En agosto del pasado año fue invitada, a presentar su libro Poemas para leer a deshoras en la Librería Mangiaparole de Roma en Italia, después de que se haya traducido su libro al italiano y después de haberlo presentado el año pasado en Argentina.

Hoy miércoles 27 de febrero Lonardi ha sido invitada por el Centro Artístico, Literario y Científico de Granada al IV Encuentro Internacional de Poesía que se celebra en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Granada a las 20 horas. Una cita con grandes literatos y excelentes poetas, lo que da más renombre y prestigio a la cita si cabe.

En este Encuentro participan autores de la talla de Álvaro Salvador, (Granada, 1950) catedrático de Literatura Hispanoamericana y Española, residente en Granada que, junto a Luis García Montero y a Javier Egea promocionó a comienzos de los años ochenta la tendencia poética conocida como Otra sentimentalidad, germen de lo que años más tarde sería la llamada poesía de la experiencia dentro de la poesía española contemporánea. Actualmente es miembro de número de la Academia de las Buenas letras de Granada.

También participa Trinidad Gan (Granada, 1960). Es licenciada en Filología Hispánica por la Universidad de Granada. Su último libro es El tiempo es un león de montaña (XX Premio de Poesía Generación del 27), fue publicado por Editorial Visor y lo presentó dentro del ciclo Las dulces tarde poéticas, en la Dulce Alianza.

Enrique Morón (Cádiar, Granada, 1942) es licenciado en Filología Románica, poeta y dramaturgo español, Catedrático de Instituto de Lengua y Literatura Españolas y es académico de número de la Academia de Buenas Letras de Granada.

Y también estarán en el Encuentro las poetas Flavia Falquez de Barranquilla (Colombia), Licenciada en Filosofía y Letras y Milena Rodríguez, Profesora titular de la Universidad de Granada, nacida en La Habana y residente en Granada.

“Para mí es un inmenso orgullo participar como representante de la poesía argentina y como almeriense de adopción. Un Encuentro muy importante para quienes pretendemos un lugar consolidado en las letras españolas”.

Lonardi tiene propuestas para irse a vivir a Granada. “Yo no me voy de Almería, aquí tengo amigos y mi familia y yo aquí he echado raíces, así que, desde Almería me proyecto al mundo. Me pasa como a Pilar Quirosa, que también estaba enamorada de su Almería”.

El 16 de marzo, Lonardi participará en el 9º Festival Internacional de Arte y Poesía Grito de mujer, Quejío de Córdoba, en Córdoba; el 21 de marzo, ha sido invitada a la VI Espiral poética por el mundo que se hará en el Palacio de Carlos V en el recinto de La Alhambra, para celebrar el Día de la poesía y los días 14,15 y 16 de junio concurrirá al VI Encuentro Internacional de Poesía Ciudad de Úbeda en Jaén.

Luego, del 10 al 16 de julio, está invitada por la Fundación y Organización cultural Internacional Academy Orient- Occident (Curtea de Arges, Romania) a la 23ª edición del Festival Internacional Curtea de Argés Poetry en Rumanía, con participación de 35 países.

Por si fuera poco, en septiembre, está invitada, y allí presentará su nuevo libro Soles de nostalgia en el XI Encuentro Internacional de Escritores del Mercosur a realizarse en Gualeguaychú, (Entre Ríos, Argentina).

Finalmente, presentará su nuevo libro Soles de nostalgia el día 12 de abril, a las 20 horas en el Salón noble del Círculo Mercantil de Almería.