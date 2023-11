Antonio Gómez recibe el premio ‘Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid’

El guitarrista almeriense Antonio Gómez recibió entre aplausos el premio ‘Georgia Jazz Club en memoria de Serafín Cid’, el pasado viernes, en un lleno Teatro Apolo, de manos del concejal de Cultura, Diego Cruz. El concejal destacaba que “Antonio Gómez se ha criado prácticamente en el Georgia y es una figura que ha llevado el nombre de Almería en todos los sitios de España y el mundo donde ha actuado”. Se convierte así en el cuarto premiado, tras Jorge Parco, Paco Rivas y Clasijazz.

Posteriormente ofreció un concierto, el estreno de la edición número 31 de #Almerijazz, diez días repletos de jazz en una programación que se desarrolla desde el viernes, día 3, y hasta el 12 de noviembre, en el marco del otoño cultural puesto en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería, con la producción de Manantial de Músicas y con la colaboración de numerosas empresas y administraciones.

Antonio Gómez, guitarra eléctrica y española, presentó su nuevo trabajo discográfico 5.0 Update, que aún no se ha publicado y lo hará antes de final de año, acompañado por Juan Galiardo en piano y teclados, Joan Masana al bajo eléctrico y Vincent Thomas a la batería. Una actuación en la que demostró una vez más su gran versatilidad y habilidad como compositor, y en la que brillaron cada uno de los músicos, destacando los diálogos entre Antonio y Vicent, que le proporcionó gran energía a todo el concierto.

Durante la hora y media de concierto, Antonio Gómez Quartet interpretó once temas. Comenzó con Chords of hope para continuar con En camino, Realejo, Sauce of Life, Six notes samba, November lights, Smooth boogaloo, Carmen del agua y Update 5.0. Concluyó con Habemus Blues, en el que se subió al escenario como invitado el saxofonista Antonio González. Espectacular y muy original el arreglo que realizó de la canción tradicional La petenera, en una versión llena de swing.

Sobre el escenario del Teatro Apolo, Antonio Gómez viajó por un sonido que tiene como eje central el jazz, visitando el flamenco, el blues, el jazz latino y la música brasileña. Destacó por la instrumentación eléctrica cercana al smooth jazz. Talento y calidad técnica, con temas muy aplaudidos por el público. Gómez se puede considerar un virtuoso de la guitarra.