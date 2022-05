Antonio José: “Para mí hacer lo que me gusta es un verdadero privilegio y fortuna”

Inicia el viernes su nueva gira a nivel nacional en el Auditorio Maestro Padilla. El artista presenta los temas de su nuevo disco Fénix. El primer adelanto es el tema Por mil razones, una oda al amor, al sentimiento universal que mueve el mundo, y, que tantas veces ha sido protagonista de sus canciones.

-¿Cómo has pasado estos dos años con la pandemia?

-Han sido dos años muy duros y complicados para todos, difíciles de digerir, con muchos cambios en mi vida. Ahora estoy contento y feliz porque comienza una nueva aventura y una nueva gira cargada de nuevas y bonitas cosas. Estoy deseando de empezar esta gira en Almería, porque es un honor hacerlo en esta tierra.

-¿Fénix es un disco que llega con muchos cambios en su vida artística?

-Tengo claro donde quiero llegar con mi música, y para mi hacer lo que me gusta es un verdadero privilegio y fortuna. He conseguido cosas muy bonitas con todos los discos, pero es verdad, que este disco es el más importante de mi carrera hasta el momento. Me siento feliz y muy identificado en lo que he dejado escrito en este álbum tan especial. Es especial porque han sido dos años difíciles para mí, y me he refugiado en la música más que nunca para poder sacar de dentro de mi, muchas cosas.

-En esos dos años ha escrito o ha estado componiendo. ¿Qué ha hecho?

-En Fénix está todo lo que yo he sentido y lo que siento. No he querido dejarme nada en el tintero, lo he plasmado todo. Culminar un trabajo tan importante en forma de gira es un motivo de estar feliz. Lo más importante es volver a encontrarme con mi público que para mí es lo más esencial y lo más necesario.

-El disco es lo que queda de un artista, pero imagino que para un cantante volver a sentir el calor del público no se paga con dinero.

-Eso no tiene precio. Es para mí lo máximo. Compartir con mi gente mis canciones, que pienso que ya son más suyas que mías, es maravilloso. Subirte al escenario y ver como tu público canta tus canciones y vibra eso no se puede explicar con palabras.

-Por mil palabras ha sido el avance de este lanzamiento. Una canción muy especial.

-Es una canción que significa mucho para mí. Es la última canción que entró en el álbum. Retrasé la salida del disco dos semanas porque me di cuenta que le faltaba algo, y es que faltaba el tema Por mil palabras. Para mí es un tema que significa mucho, porque le escribo al amor y al desamor.

-¿Qué es más complicado componer canciones o subir al escenario y cantar?

-Las dos cosas son muy complicadas. Primero tiene que llegarte la inspiración y poder expresar lo que quieres. Pero ponerte delante del público no es fácil porque es una responsabilidad muy grande. Yo diría que componer es lo más complicado, porque cuando estás encima del escenario te dejas llevar.

-Empezó con 10 años a cantar y han pasado ya 17 años. ¿Cuando mira hacia atrás qué balance hace?

-Siento orgullo de haber tenido la posibilidad de dedicarme a lo que me gusta. A veces siento nostalgia por gente que me gustaría que estuviesen disfrutando conmigo de estos momentos. Ahora siento eso, porque la verdad mirar hacia atrás y ver lo que he conseguido junto a mis padres y mi entorno es un sueño que ahora estoy viviendo. Hemos sembrado mucho para que estemos aquí, y si Dios quiere, recoger muchas cosas bonitas.

-Cuando estuvo en el Festival de Eurovisión Junior con 10 años ya mostró que había esencia de artista. ¿Cómo fue aquello?

-A mi me gustaba el fútbol y la música me fascinaba pero jugaba con ella. Pero jamás imaginé que mi futuro me tenía deparado algo tan bonito como todo lo que me ha ido dando.

-Ganar el programa ‘La Voz’ fue un espaldarazo a su carrera.

Fue una ventana increíble, fue el escaparate perfecto para coger alas.

-¿Es más fácil escribir de desamor que de amor?

-A mí me encanta hacer temas donde canto al amor y al desamor. En el desamor están todas las verdades sobre el amor, porque es cuando más se siente.

-Arrancas esta gira en Almería y se te presenta un verano sin descanso.

-Así es. Tengo la suerte de tener un gran equipo detrás, un público encantador que está siempre conmigo en todas, y eso es fundamental para mi carrera.

-Almería siempre le ha deparado mucha suerte.

-Almería siempre me ha traído mucha suerte. Esta es una gira muy especial y he tenido claro que había que empezar en Almería.

-¿De quien es la idea de lanzar su disco en formato vinilo?

-La idea es mía, y me encantan los vinilos porque los colecciono. Estoy contento de que la compañía me de la posibilidad de sacarlo en ese formato, que sé que agradará mucho a todos mis seguidores.