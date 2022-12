Antonio Luis Gallardo presenta en Granada su libro sobre la vida en Salobreña hace 50 años

Antonio Luis Gallardo Medina presenta mañana martes, a las 19 horas en el Aula 1 de la Biblioteca de Andalucía en Granada su libro Relatos de mis entretelas con Salobreña y Granada al fondo. La obra cuenta la vida de un niño y adolescente en Salobreña en la segunda mitad del siglo XX.

El acto será presentado por Antonio Arenas. Nacido en Salobreña en 1955, Antonio Luis Gallardo Medina estuvo hasta los 17 años en su pueblo natal hasta marcharse a Granada a estudiar.

En una entrevista reciente en Diario de Almería, el autor explicaba lo que le impulsó a escribir la obra. “Lo escribo porque me fuerzan mis hijas y mi mujer por mis nietos. Me pidieron que recopilara los artículos que he hecho en periódicos y redes sociales y que mis nietos sepan como vivía su abuelo en los años 60 en Salobreña. Me han insistido tanto que lo he hecho por obligación”.

Gallardo Medina tiene fuertes vínculos con Almería desde hace años. “Mi esposa Julia Tijeras es de Olula del Río. Nos conocimos en Granada y nos casamos en 1978 en Almería en la parroquia de Santa Teresa. Estuvimos un tiempo viviendo en El Zapillo. Desde que me jubilé en 2011 pienso vivir en Roquetas de Mar, aunque ahora estoy en Granada en una silla de ruedas debido al cáncer que padezco”.

Es un gran enamorado de Almería y de su gastronomía. “Me apasionan sus tapas, me encanta ir a Casa Joaquín y a Los Sobrinos y pedirle un plato de hueva frita. Y que decir de Casa Puga. Recuerdo las salidas con mis suegros en Almería y nos conocíamos todos los bares y las tapas que tenía cada bar”, rememora.

En Almería, cada día, aparece una carta al director de Antonio Luis Gallardo en Diario de Almería. “Soy el número 1 de España escribiendo cartas. En estos momentos llevo más de 1.600 cartas publicadas tanto en el Grupo Joly como en Ideal de Granada. No me gusta jugar a las cartas como jubilado, ni a la petanca ni al dominó. Todos los días escribo cartas al director. Llevo justo ocho años escribiendo cartas”.

Antonio Luis Gallardo es una persona que vive con pasión lo que hace. A pesar de los años que lleva con la enfermedad, prácticamente no hay nada que le frene para hacer realidad sus ilusiones. Por ello, ahora su libro después de presentarlo en Salobreña lo presenta en la capital granadina, donde este martes, seguro que estará muy arropado.