Antonio Orozco actuará en abril de 2019 en el Teatro Auditorio roquetero

Tras el éxito conseguido con Único, una gira que arrancó en 2013 y acabó en 2016, Antonio Orozco presenta Único 2ª Temporada anunciando varias funciones en España.

Orozco define el nuevo espectáculo Único "no es un concierto, no es una obra de teatro, no es una película, no es prosa ni tampoco es poesía, no busques nada corriente y no hagas nada más que dejarte encontrar, hablaremos de ti, hablaremos de tu vida, de tus emociones y también de tus miedos, Único eres tú".

Las entradas para los dos conciertos que ofrecerá Antonio Orozco los días 25 y 26 de abril, salen a la venta el 6 de Noviembre a través de las webs: www.antonioorozco.com, www.teatroauditorioroquetas.org y en la propia taquilla del auditorio.