Un libro reúne un siglo de historia de la Real Hermandad del Santo Sepulcro

El Patio de Luces de Diputación acoge hoy viernes, 16 de junio a las 20 horas la presentación del libro Real e Ilustre Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. De los Dolores, tres siglos de presencia en la ciudad de Almería escrito por Antonio Sevillano. En este mismo acto se impondrá el Escudo de Oro de la Hermandad al Presidente de la Diputación de Almería, Javier A. García.

Antonio Sevillano explica que “la pasada primavera, la junta de gobierno de la Real Hermandad del Santo Sepulcro y Ntra. Sra. de los Dolores -con sede canónica en la iglesia parroquial de San Pedro- me encargó un libro con motivo de cumplirse el Centenario de su fundación como tal Hermandad Real, el 7 de abril de 1923”.

“Al comentarles que yo no pertenecía a ningún estamento cofradiero me contestaron que ese era precisamente uno de los motivos del encargo. Que conocían mi labor como historiador y que lo habían decido por unanimidad. El reto me ilusionó y me puse a la tarea de historiar no solo su siglo de existencia regia sino sus apasionantes antecedentes durante todo el siglo XIX. Desde su primer tercio, en el que el Santo Sepulcro procesionó no como cofradía y sí como una agrupación privada de fieles, siempre con sede en San Pedro; hasta un pleno del 2 de abril de 1844 por el cual el Ayuntamiento se hizo cargo de ella. Por tanto, a partir de 1844 tiene la consideración de “procesión oficial de Almería”, explica Sevillano.

La investigación de Antonio Sevillano permitirá al lector acceder a valiosa información referida a la religiosidad popular almeriense hasta ahora inédita y a deshacer determinadas afirmaciones gratuitas sobre la Semana Santa Almeriense.

La obra consta de 127 páginas, numerosas fotografías e ilustraciones y 149 pies de página que enriquecen el texto original, distribuidos en 11 capítulos. Sevillano explica que aceptó la petición ya que “es la segunda hermandad establecida en la Muy Noble, Muy Leal y Decidida por la Libertad Ciudad de Almería. Y la más antigua de cuantas procesiones recorren las calles y plazas de la capital. Es la única en hacer estación de penitencia en el interior de la catedral de La Encarnación”.

Ademas “es la primera hermandad capitalina en ostentar el título de Real, otorgado en julio de 1923 por Alfonso XIII, su inicial Hermano Mayor honorario. Aparte por su condición de procesión oficial y el de ser co-fundadora de la Agrupación de Hermandades y Cofradías. Tal distinción la exime de solicitar la “venia” preceptiva para realizare su tránsito por la carrera oficial”, apunta Sevillano.

También subraya una admirable casualidad. “Cuando el pasado Viernes Santo se abría la Puerta de los Perdones de San Pedro para que su Cruz de Guía (escoltada por artísticos faroles) accediera a la calle Ricardos (antes Escuela de Cristo), la comitiva religiosa coincidió en la fecha, día de la semana y mes en el que en la centuria anterior se fundara en nuestra ciudad: 7 de abril de 1923”.

En la presentación junto a Javier A. García y Antonio Sevillano estarán Juan Antonio Moya Sánchez (párroco de San Pedro y consiliario de la Hermandad) y Fini Salvador Martínez (actual Hermana Mayor).

Se contará además, con la actuación (guitarra y voz) de Juan Rafael Muñoz, antiguo Hermano Mayor y compositor del himno a Nuestra Señora de los Dolores, y de la saetera Celia Ortega, del grupo de jóvenes flamencos de la peña El Morato.