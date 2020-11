Antonio de la Torre graba su nombre en la historia de FICAL con el Premio ‘Almería, tierra de cine’

FICAL 2020 supera su ecuador y lo hace con un protagonista de excepción. El actor Antonio de la Torre ha recibido hoy el Premio Homenaje ‘Almería, tierra de cine’ como reconocimiento a su trayectoria. El protagonista de títulos como ‘Caníbal’, ‘El reino’ o ‘La trinchera infinita’, la película española que competirá por el Óscar, ha recibido su premio en una gala celebrada en el Teatro Cervantes, justo después de inaugurar la estrella que lleva su nombre en el Paseo de la Fama de la ciudad de Almería.

Antes, Antonio de la Torre visitaba la Diputación Provincial donde firmaba en su Libro de Honor y, acompañado por el presidente de la Institución, Javier A. García; el alcalde de Almería, Ramón Fernández-Pacheco; el diputado de Cultura y Cine, Manuel Guzmán; el concejal de Cultura, Diego Cruz y el director de FICAL 2020, Enrique Iznaola, atendía a los medios de comunicación en el Patio de Luces del Palacio Provincial.

Antonio de la Torre se ha mostrado agradecido y emocionado al afirmar que la provincia de Almería, a través de su participación en el rodaje de Poniente (2002), de Chus Gutiérrez, supuso un antes y un después en su carrera que, a partir de ese momento, se enfocó de lleno a la interpretación dejando a un lado su profesión como periodista deportivo. De hecho, ha recordado que durante el rodaje de esta película tuvo que cubrir informativamente un partido entre el Elche y la UD Almería.

“No me esperaba tanto cariño, me habéis emocionado. Gracias por este premio, por darme la oportunidad de venir en este tiempo tan difícil. Necesitamos ilusión, historias y esperanza y a mí me la habéis dado. Han pasado cosas en mi vida. Quiero darle las gracias al presidente por decir que todavía me queda carrera por delante porque a veces uno no es consciente del camino andado”, ha manifestado De la Torre esta mañana.

Del mismo modo, ha recordado alguno de los momentos únicos que le ha dado la provincia de Almería. “Aquí dio sus primeros pasos mi hijo pequeño, Daniel. Fue en Almería donde comenzó a caminar y lo tengo grabado”, ha asegurado.

El actor también ha puesto el acento en la importancia que las mujeres han tenido en la consolidación de su trayectoria profesional ya que, en sus inicios, cineastas como Icíar Bollaín, Chus Gutiérrez o Ángeles González Sinde “fueron las que me auparon y las que me dieron papeles importantes con los que gané la seguridad y confianza que alimentó mi esperanza y mi sueño”.

De la Torre también ha tenido palabras cariñosas para su amigo Manuel Martín Cuenca, que estaba presente en la sala, y al que ha calificado como el mejor director de actores de España, y recogido con entusiasmo el compromiso de erigirse desde hoy en “embajador de Almería como tierra de cine”.

El presidente de Diputación ha iniciado su intervención con una contundente afirmación: “Antonio de la Torre es uno de los mejores actores de toda la historia del cine español, así lo pienso y lo siento. Tu capacidad camaleónica, de convencer dando vida a cualquier tipo de personaje, tu pasmosa versatilidad y la intensidad dramática de cada una de tus interpretaciones, ya sea como protagonista o en un personaje episódico, hablan por sí solas de tu genialidad”.

En este sentido, Javier A. García ha recordado los inicios de De la Torre, cuando compaginaba su profesión periodística con la interpretación. "Aquí encontramos otra cualidad que te define, el sacrificio. Por suerte, el periodismo deportivo perdió a un excelente comunicador, pero el séptimo arte ganó a un coloso, a un titán de la gran pantalla”.

Por último, el presidente ha destacado la química del actor con directores como Daniel Sánchez Arévalo, Alberto Rodríguez o Rodrigo Sorogoyen y ha colocado en los más alto de este podio la simbiosis generada con Martín Cuenca, que ayer fue homenajeado por FICAL con el mismo reconocimiento. “En la película que te trajo a Almería, ‘La mitad de Óscar’, Martín Cuenca te dio el personaje de un taxista con verborrea, un hombre que no paraba de hablar para no decir nada, para evitar la incómoda desnudez del silencio”, ha señalado.

El alcalde de Almería ha afirmado que “hoy vivimos uno de esos días que dan sentido a todo el esfuerzo conjunto para sacar adelante FICAL, porque tenemos la oportunidad de reconocer el talento de actores como Antonio de la Torre, que han dejado su huella en la historia del cine español y que hoy se incorporan a esa constelación de brillantes profesionales que alfombran nuestro Paseo de las Estrellas”.

Ramón Fernández-Pacheco ha continuado asegurando que “para Almería es un orgullo que tu nombre se una al de otras estrellas que han dado muestras de su capacidad de emocionar, de entretener y de divertir. Porque eso, que siempre es necesario, en estos tiempos es quizás más necesario que nunca. Esta Estrella nace de la sincera admiración y el enorme cariño que sentimos por tu trabajo los que te hemos visto tantas veces en papeles tan diferentes e intensos”.

El alcalde ha concluido recalcando que “esta edición de FICAL es sin duda la más determinante de todas las celebradas hasta ahora. No sólo es una apuesta por el cine como un elemento de dinamización cultural y social, sino también como una industria capaz de generar empleo y riqueza para muchas personas”.

El director del festival ha subrayado el gran talento interpretativo del homenajeado y ha aprovechado la ocasión para hacer balance de lo que llevamos de Festival: “FICAL está siendo más complejo que nunca, pero también está siendo más interesante que nunca. La respuesta y el interés del público nos anima. Es estupendo ver como se llena el aforo dispuesto para cada proyección en el Cervantes a las 16 horas”.

Una sólida carrera

Antonio de la Torre es uno de los intérpretes más queridos y admirados por la crítica y el público del actual cine español. Su versatilidad le ha llevado a enfundarse con verosimilitud en la piel de todo tipo de personajes. Ganador de dos Goyas, al Mejor Actor por El reino y como Mejor Actor de Reparto por Azuloscurocasinegro, ostenta el récord como el actor con mayor número de nominaciones en la historia de estos premios con 14 candidaturas.

Sus papeles en Azuloscurocasinegro, Gordos,‘Balada triste de trompeta, Primos, Grupo 7’, Caníbal, Tarde para la ira, Que Dios nos perdone, Abracadabra, El reino o La trinchera infinita apuntalan una de las carreras más sólidas, variadas e intensas del cine español contemporáneo. Los personajes de Antonio de la Torre no necesitan hablar para transmitir sus emociones, un simple gesto o una mirada de este actor son suficientes para transmitir sentimientos que traspasan la pantalla.