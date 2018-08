Apache, el mejor grupo de versiones, actúa esta noche en Roquetas de Mar

Uno de los conciertos más esperados de este verano en Roquetas de Mar será el que hoy ofrece el grupo jiennense Apache. Se trata, sin duda, del mejor grupo de versiones de las cuatro últimas décadas en España. Su actuación será hoy viernes a partir de las 22 horas en la explanada del Faro de Roquetas. Esta actuación se enmarca dentro del programa 'A pie de calle' que organiza la concejalía de Cultura de Roquetas.

Apache nace como grupo en Jaén, tras la fusión de varios grupos de la provincia, tales como Cantares, Kronys y Phoenix. En 1976 queda una única formación bajo el nombre artístico de Geyser, que posteriormente evolucionó hasta nacer Apache (1979), pasando a engrosar la lista de artistas de la compañía discográfica CBS (Epic).

El lanzamiento de su primer disco bajo el título genérico de Sobrevivir fue todo un éxito, tanto en las listas españolas como en las americanas de habla hispana. A este trabajo le siguieron Tú no tienes sentimientos, Por eso adiós, Te estoy queriendo tanto, etc, apareciendo en todos los programas de televisión de la época (300 millones, Aplauso, Fantástico, etc.).

Abren fronteras a la música española, llevándola a los países escandinavos durante tres temporadas consecutivas. Más tarde cambian de compañía discográfica y editan con el sello ACME un nuevo LP titulado Hay sitio para todos, con la producción musical de Pablo Herrero (1987). Recorren la geografía española, llamando poderosamente la atención la fuerza de sus directos y consolidándose como uno de los mejores grupos del país.

En 1990 cambian de nuevo de compañía discográfica, firmando con AZ-RECORD, editando un CD titulado Guerra y Paz, conteniendo éste una buena cosecha de temas propios de la banda. Desde sus comienzos, el grupo Apache siempre ha mostrado en sus conciertos un amplio abanico de posibilidades musicales, incluyendo en su repertorio muchas de las obras maestras de la historia del Rock, lo que dejan plasmado con la grabación de un doble CD Apache en Directo.

Con el reto de reunir e identificar en un sólo concierto los temas más preciados de artistas como Toto, Free, Supertramp, Queen, Police, Prince, AC-DC, Yes, Rolling Stones, Pink Floyd, etc, realizan amplias recopilaciones, que interpretadas con una fuerza apabullante, hicieron vibrar a las miles de personas que acudieron a su grabación en directo en la plaza Real de Barcelona en Septiembre de 1997. Como resultado de una andadura de mas de 25 años, la formación original del grupo Apache sufre naturales cambios en su composición.

La formación actual de Apache está compuesta por Luis Miguel Peláez (Voz principal y Guitarra), Juan Carlos González (Guitarra solista y Voz), Diego Contreras (Batería y Efectos), Antonio Molinero (Percusión y Samples), Isaac Aguilera (Teclados y Guitarra y Voces) y Pedro Bria (Bajo y Voces).