Ariadna Cross: “Mi música es pop urbano, no soy rockera como mi padre, Fortu”

Ariadna Cross es la hija de Fortu Sánchez, líder de Obús. Ha pasado unos días en Aguadulce con su padre después de haberse decidido por hacer música hace ya casi dos años. La exconcursante de Gran Hermano 12+1 ha decidido dar a conocer su vena artística y lanzarse al mundo de la música.

La artista que no aparenta para nada su edad, tiene muy claro lo que quiere en su vida y sobre todo tiene toda su ilusión puesta en la música. Es una persona que lleva muchos tatuajes en su cuerpo. “Los tatuajes es como un estilo de vida. Con 17 años me hice mi primer tatuaje, que mi padre no quería. Desde muy joven he llevado muchos pendientes, piercings y muchos tatuajes. Al final lo ves como muy normal”.

Desde muy niña Ariadna ha sido muy soñadora y le ha atraído siempre hacer muchas cosas. “Desde pequeña siempre hice cosas relacionadas con la música. Toco el piano desde muy pequeña. Grabé muchas maquetas cuando era una niña, pero nunca llegamos a sacar nada. Está claro que había una influencia de mi padre, porque yo vivía con él. En el fondo, siempre lo he llevado yo dentro”.

Hace 10 años participó en Gran Hermano 12+1 por lo que se hizo muy conocida. “Estuve varios meses de casting para entrar en aquel programa. Diez años después, pienso que fue una experiencia muy bonita, me trajo cosas buenas y personas buenas a mi vida, pero si te digo la verdad, no me gusta el mundo de la tele. A día de hoy, cuesta mucho que la gente me desvincule”, confiesa.

Hace casi dos años, Ariadna Cross anuncia el inicio de su carrera musical. “Siempre me ha dado mucho miedo decidirme por sacar mis temas, y eso que llevaba años preparando cosas”. En 2021, prepara cinco temas en un EP titulado Laminiña.

Este trabajo reúne los temas Me quedo a dormir, No sientas odio, Adrenalina, Va a costar y Euphoria. “Yo en el futuro quiero sacar un disco, que será un CD o un vinilo, porque me encanta. Eso es un proyecto que tengo en mente, aunque no sé cuando será”.

Ariadna Cross define su música como “pop urbano”. “No soy rockera como Fortu. Cuando dije que iba a sacar mi música, pensaban que yo iba a ser rockera a muerte y que saldría una vena del rock. Se quedaron muy sorprendidos todos”.

“No tengo prisa en llegar arriba, pero quiero llegar y además merecérmelo. Quiero que la gente me conozca y vaya queriendo mi música”, sostiene. “Yo prefiero que mis temas estén de forma permanente, no me gustaría tener un gran éxito y luego caer en el olvido”.

“Un artista en un directo se ve lo que es”, sostiene. “En el futuro tengo que preparar un show potente par hacerlo en directo. Para un artista es clave el calor del público”, afirma Ariadna Cross que se siente muy feliz de estar en Aguadulce. “El mar me da la vida y me encanta Aguadulce. El mar me recarga las pilas. Y luego me encanta venir a ver a mi padre, porque nos vemos poco. Aquí paso unos días con él y eso me llena de energía. Yo soy muy de papá”.

Recordar que Ariadna protagonizó dos portadas de la revista Interviú, hoy ya desaparecida. Tras pasar por Gran Hermano 12+1, Ari que es como se le conocía en el concurso se hizo muy popular. Realmente, hoy es una mujer que mira al futuro y que no renuncia al pasado, aunque no lo está reviviendo constantemente. De momento, sigue su carrera musical y siempre que puede se escapa a pasar unos días con la familia en Aguadulce. “Esto es como el paraíso”, apunta. Ariadna tiene mucho futuro en la música y ella además lo sabe.