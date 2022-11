Armando Fuentes y Julián Navarro actúan en el Parador de Mojácar

El Festival Internacional de Música de Tecla (FIMTE) concluye hoy domingo en el Parador de Mojácar con la actuación de los solistas Armando Fuentes (voz y laúd) y Julián Navarro a la guitarra barroca, que ofrecerán el recital El Tañer de las Musas: su íntimo entorno con obras del repertorio español y europeo del Renacimiento y primer Barroco.

El cantante y lautista Armando Fuentes es profesor de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes en Bogotá. Formado en la London Guildhall School of Music and Drama (1985-89 /British Council Scholarship) con Nigel North, Laura Sarti, David Roblou y Jessica Cash, y en la Indiana University School of Music (Beca Fulbright).

Sus numerosas actuaciones le han llevado por Estados Unidos, América Latina y Europa. Recientemente se ha dedicado a la investigación interdisplinar sobre recuperación del patrimonio cultural, involucrando la interpretación y grabación de repertorio musical de los siglos XVI al XVIII en los templos de la Colonia en Colombia, con un registro de sus perfiles acuáticos y arquitectónicos.

Por su parte, Julián Navarro obtuvo su doctorado en la Universidad de Barcelona- con mención Cum Laude por su trabajo de investigación dedicado a la guitarra barroca. Se graduó como Maestro en Música- Guitarrista en la Universidad Javeriana de Bogotá- Colombia en 1998 y continuó su formación en España en la Escola d’ Arts Musicals Luthier y la Escola Superior de Música de Catalunya (ESMUC). Algunos de sus profesores han sido Carlos Posada, Sonia Díaz, Arnardur Arnarson, Xavier Díaz y Mónica Pustilnik, completando su formación con clases magistrales de Eduardo Fernández, Marco Socias, Nigel North y Hopkinson Smith.

Forma parte de los grupos Música Ficta, Alfabeto y Esfera Armoniosa, conjuntos con los que ha tenido una intensa actividad de conciertos en Latinoamérica, Estados Unidos, Europa, medio y lejano Oriente.

Recordar que anoche en el Parador de Mojácar, la célebre flautista canadiense Alison Melville ofreció un recital que ella misma tituló The Feathered Muses (Las Musas Aladas), en el que mostró una serie de flautas de diferentes estilos y épocas, desde la renacentista hasta la Salgflotj o flauta de sauce escandinava, en un recorrido por el repertorio europeo, tanto clásico como folclórico, que se cerró con composiciones de la propia flautista. Estuvo acompañada por Armando Fuentes al laúd y Julián Navarro a la guitarra barroca.

Alison Melville es solista de la Tafelmusik Baroque Orchestra, miembro del Toronto Consort y profesora del Oberlin College of Music. Es especialmente conocida por sus interpretaciones en las bandas sonoras de la película Harry Potter and the Prisoner of Azbakan y de la serie de Los Tudor. Ha grabado para directores como Malcolm Sutherland, Atom Egoyan y Ang Lee entre otros. En su haber cuenta con más de 65 CDs con gran elogio de la crítica especializada. Defensora del valor social de la música, ha tocado para los programas educativos de las escuelas londinenses así como en las prisiones de Ontario.