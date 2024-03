El Arrebato: “Hay canciones que la gente no me perdonaría si no las hiciera”

El artista sevillano ha conseguido un enorme éxito en la música con su particular estilo pop-rock andaluz, en el que combina pop, flamenco y rumba. Precisamente, este sábado, 9 de marzo a las 21 horas ofrece un concierto en el Teatro Auditorio de Roquetas de Mar donde presenta su nuevo disco Una tarde cualquiera. Las entradas están agotadas.

-Regresa a Roquetas de Mar, donde ya ha actuado en varias ocasiones.

-Llego con este nuevo disco y contento, porque las veces que uno vaya a Roquetas son pocas, porque es un sitio donde siempre que voy me tratan con cariño y tengo muchos amigos. Me lo paso siempre bien y me atienden de maravilla, como si fuera mi casa. Es un sitio al que le tengo mucho cariño.

-Una tarde cualquiera es el título del disco. ¿Qué ha querido expresar con esa frase?

-Muchas veces esperamos esa tarde perfecta para hacer algo, pero siempre lo posponemos para esa tarde perfecta, y es un error, porque debemos coger una tarde cualquiera y convertirla en perfecta. Hay que vivir viviendo porque siempre estamos posponiendo cosas. Las cosas más bonitas de la vida pasan en una tarde cualquiera.

-En el fondo este disco es un canto al amor.

-He querido reflejar el amor, y todos los rincones de mi corazón como es el amor a mi madre, a mi pareja y a mi tierra. He desnudado un poco el corazón con este nuevo disco.

-Presenta temas nuevos, pero hay temas que no pueden faltar en sus conciertos.

-A mí me agrada mucho hacer canciones nuevas, pero también tirar de los temas clásicos del repertorio. No faltan canciones como Poquito a poco, Búscate un hombre que te quiera o Aquí me tienes. Hay canciones que la gente no me perdonaría si no las hiciera en concierto.

-Han pasado más de 20 años como El Arrebato. Recuerda aquellos inicios.

-Yo empecé muy joven en la música, tenía 15 años. Si te soy sincero no esperaba tanto, soñaba con un día dedicarme a la música, y actuar en alguna sala o en algún cumpleaños de algún amigo. Pero esto es una vocación y te va gustando, vas aprendiendo y vas teniendo un poco de suerte y tus sueños se van agrandando.

-Desde el primer momento enganchó al público con esa alegría que desprende y su brillo en los ojos.

-Cuando estoy cantando soy feliz. Cuando estoy en el escenario es donde me siento muy bien y sonrío porque es una forma de dar las gracias al público.

-Hoy sacar un disco es una bendición como está la industria, pero creo que lo mejor para un artista es el contacto con el público en los conciertos.

-Sin ninguna duda. Creo que es el fin de todo. Tu puedes hacer un disco, componer, hacer entrevistas, pero todo son medios para llegar al fin que es subirte al escenario y explicarle a la gente lo que cantas. Muchas veces se produce una conexión muy fuerte con ese público.

-¿Te sientes un artista querido?

-Yo percibo mucho cariño, es más, a veces no sé como devolver tanto aprecio y cariño de la gente. Lo noto cuando voy por la calle y cuando estoy en el escenario. Intento no defraudar nunca.

-En esta gira vuelve a rodearse de músicos de su confianza, algunos llevan contigo desde el principio.

-Van siete y conmigo ocho. Son de confianza, y algunos llevan conmigo 20 años. Son grandísimos músicos y disfrutamos mucho. Al final, formamos una familia, y somos parecidos y sentimos de la misma manera.

-¿Una de las claves de su éxito puede ser que mantiene la humildad desde el principio?

-Creo que sí, aunque he madurado y he aprendido cosas por el camino, pero la esencia sigue siendo la misma. Por eso sigo disfrutando en los escenarios, porque en el fondo sigo celebrando todo lo que me está pasando.