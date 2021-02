La serie ‘Marked-The Unforgiven’ inicia su rodaje el 16 de marzo en Almería

El rodaje de la serie de televisión Marked-The Unforgiven, basada en la novela Marked, escrita por el expresidente de Hells Angels en Ventura (California), George Christie, comenzará el 16 de marzo en Almería y Málaga

Manuel José de la Vega Villamuela, propietario de segunda generación de la carnicería Villamuela, fundada en 1945 en el famoso mercado de Atarazanas en Málaga, ha sido elegido para un pequeño papel como miembro de la banda de motociclistas Marked-The Unforgiven, como miembro del grupo Nomad. Manuel José de la Vega Villamuela es cinturón negro en kárate Kenpo y aficionado a las motos.

Según Lucy Carver, directora de casting para España de Wanda-Halcyon Television, Manuel José conectó con los productores desde el principio y habla inglés y español con fluidez, así que estamos muy emocionados de tenerlo involucrado en la producción. Sus habilidades en artes marciales y carreras de motos realmente lo ayudaron a diferenciarse de otros actores que participaron en el casting.

Otra residente local de Málaga que será elegida es Melisa Rrena, ex jugadora profesional de voleibol en Italia de 2011 a 2017 y que actualmente trabaja en Generali Seguros siguiendo su carrera como actriz.

Sutish Sharma, uno de los productores del programa, declaró que habían escrito un papel en la serie sobre una hermosa joven que juega voleibol profesional y se muda a California desde Europa siguiendo el sueño californiano de jugar voley playa profesional y trabajar en un club nocturno de moda.

En la historia, el club nocturno de moda es propiedad del club de motociclistas Marked-The Unforgiven. Melissa encaja perfectamente en este pequeño pero significativo papel.

Pat Andrew de Wanda-Halcyon afirmó que la producción se compromete a emplear a tantos residentes españoles y empresas regionales como sea posible como actores, proveedores y a nivel ejecutivo. Existe una gran cantidad de talento en España y la producción se beneficia de ello.

Marked-The Unforgiven es la historia de un ex francotirador de reconocimiento de la Marina, Jack Crest, que regresa a su hogar en Ventura en California, desde Afganistán y se convierte en el protegido del personaje, Big John, interpretado por Christie y los dos forman un club de moteros (MC) compuesto solo por veteranos: Marine Recon, Green Berets, Navy Seals, Delta Operators y un capitán de la Guardia Costera. Sus antecedentes proporcionan una base muy interesante donde es reconocen la personalidad y las experiencias de los personajes para el hilo narrativo.

Alejandra Stoica, directora de merchandising y comercialización de Wanda-Halcyon Television, sostiene que “estamos realmente muy positivos acerca de “Marked-The Unforgiven” y todos los fans están muy entusiasmados con la comercialización en esta etapa.

La producción fue una creación de Sutish Sharma, de New Street Pictures, Pinewood Studios, Londres, Inglaterra y Pat Andrew de Wanda-Halcyon Television de Los Ángeles. Sharma aporta más de 20 años de experiencia en cine, televisión y radio, incluidos varios años en la BBC y adaptó el libro “Marked” para la serie.

Andrew ex ejecutivo de Spelling Entertaiment Inc. y ex asistente personal de un icono de Hollywood como Sydney Korshak en California fue recientemente nombrado por medios especializados uno de los productores a no perder de vista en Europa durante este nuevo año en el que se rodará la serie.