El Auditorio disfruta de una noche de risas y rock con ‘Cómicos Fin de Año’

El Auditorio Municipal Maestro Padilla gozó de una velada de risas y carcajadas con tres de los monologuistas almerienses más conocidos de la última década: Alvarito Vera, Kikín Fernández y Paco Calavera, que ofrecieron sobre las tablas lo mejor de su cosecha de este irregular 2021 que apura sus últimas hojas del calendario. Una cita que se enmarcaba dentro de la programación especial de Navidad del Área de Cultura y Educación del Ayuntamiento de Almería, con la novedad, además, de contar con la actuación de una banda de rock en directo con el grupo de versiones Las Vegas.

Cómicos Fin de Año se sobrepuso a la baja de última hora de Pepe Céspedes, y cumplió con creces lo anunciado. Primero con una presentación inicial de los tres humoristas sobre el escenario, repasando la actualidad con su particular punto de vista, desde la noria de la Plaza de las Velas a ‘el volcán’ que tantas casas destrozó en la provincia de Almería muchos años antes que el de La Palma.

Entre cómico y cómico lució, y de qué manera, Las Vegas, que desplegaron su maestría a la hora de recrear éxitos históricos del rock internacional, desde Vértigo de U2, pasando por Jump de Van Halen, Money For Nothing de Dire Straits, My Sharona de The Knack o Runaway de Bon Jovi.

Alvarito fue el encargado de abrir la terna con un monólogo que arrancó con el aspecto físico para acabar divagando sobre las calidades de los jerséis de algunas marcas ‘low cost’, las nuevas tendencias de consumo –como las casi ya imprescindibles toallitas de aloe vera y camomila-, para terminar por las redes sociales. Una actuación que demuestra su crecimiento en el ritmo y en la capacidad de transmisión.

Kikín Fernández, por su parte, transmitió como siempre ese punto equilibrado entre lo histriónico y lo actoral, desarrollando una disertación muy reconocible donde destacaron especialmente las nuevas incorporaciones, con mención especial a lo que tiene que ver al ‘glory hole’. El trío culminó con Paco Calavera, mucho más torrencial y disruptivo en la sucesión de chistes iniciales, para acabar ‘entrando en los rieles’ de la casi incólume experiencia al tiempo del viaje ferroviario a Madrid.

Todo un acierto al más puro estilo ‘late night show’ el mezclar humor con música en directo, por el camino, Las Vegas siguió deleitando con el ‘Born To Be Wild’ de Steppenwolf, ‘Sweet Home Alabama’ de Lynyrd Skynyrd, ‘Whatever You Want’ de Status Quo, ‘I Want It All’ de Queen o un espectacular ‘Thunderstruck’ de AC/DC.