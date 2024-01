El Auditorio vibrará el día 20 con lo mejor del repertorio de Mecano

Una tesitura vocal inconfundible por parte de Ana Torroja, una capacidad portentosa para generar himnos de accesibilidad pop por parte de Nacho Cano y un contrapunto más lírico y elaborado por parte de José María Cano. Objetivamente, Mecano es uno de los nombres más destacados y fundamentales de la música española de los años ochenta y noventa y su recuerdo sigue levantando pasiones. Con ese espíritu nació el homenaje Me cuesta tanto olvidarte, que se podrá disfrutar el sábado, 20 de enero, a partir de las 20:30 horas, en el Auditorio Municipal Maestro Padilla, en el marco de la programación de invierno puesta en marcha por el Área de Cultura, Tradiciones y Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Almería.

La banda liderada por Belén Alarcón, considerada la mejor doble vocal y física de Ana Torroja, será la encargada de revivir una inmensa colección de más de una veintena de clásicos que todo el mundo conoce y que demuestra que pocas bandas han logrado insertarse de manera tan sólida en el imaginario colectivo musical de los ochenta a esta parte.

Las entradas están a la venta tanto en la taquilla municipal situada en el Teatro Apolo, como en la página web https://almeriaculturaentradas.es/ y están teniendo un ritmo de venta que augura que se vuelva a colgar el cartel de ‘entradas agotadas’, tal y como ha ocurrido en numerosas ocasiones a lo largo del pasado trimestre, coincidiendo con la programación especial de Navidad. Tienen un precio que oscila entre los 31 y 36 euros en función del lugar de asiento.

Considerada la mejor banda homenaje a Mecano del mundo, Almería es una escala en una cuantiosa gira por España por tiempo limitado. Es el concierto homenaje al grupo más importante del pop español. Un show que ofrece al público una reproducción exacta de Mecano, convirtiéndose en todo un espectáculo musical.

Las canciones son interpretadas respetando completamente los arreglos originales y la formación musical e instrumental. El espectáculo reproduce además la escenografía del show original, el vestuario y las marcadas coreografías.

El objetivo, según explican los propios protagonistas, es crear la sensación de estar viendo a Mecano en vivo. Además del parecido físico y vocal de Belén Alarcón con Ana Torroja, la banda, compuesta por músicos de primerísimo nivel, representa en directo todos los éxitos de Mecano: Aire, Un año más, Hoy no me puedo levantar, El 7 de Septiembre, Dalí, Me cuesta tanto olvidarte, La fuerza del destino, No es serio este cementerio, Una rosa es una rosa, Hijo de la Luna, Maquillaje, Barco a Venus, Ay, qué pesado, Cruz de navajas, No hay marcha en Nueva York, Perdido en mi habitación, Hawái Bombay, Mujer contra mujer, Me colé en una fiesta... Todas bien conocidas por más que pasen los años.