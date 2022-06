Aura Garrido: "Almería tiene una diversidad de paisajes increíbles"

La intérprete concluyó el pasado jueves su participación en el rodaje de este proyecto del que destaca, la “belleza” de un guión “muy poético”. “Juan Francisco tiene un lenguaje muy particular, muy personal, y el guión tenía un tono muy íntimo, muy personal, que me atrajo mucho”, explica.

“Siempre me ha atraído de este trabajo poder vivir muchas vidas y poder explorar muchos personajes muy diferentes. Tengo la suerte de que me han ido dando posibilidades de ir haciendo cosas distintas. Y es lo mejor que me ha pasado”, afirma la actriz Aura Garrido, protagonista de Amanece del director almeriense Juan Francisco Viruega.

Amazon Prime estrenará una serie de Garrido junto a Jean Reno

En fechas próximas Amazon Prime estrenará la serie ‘Un asunto privado’, a cargo de Bambú Producciones y protagonizada por Garrido y el actor Jean Reno, y seleccionada para competir en la Sección Oficial de la 61 edición del Festival de Televisión de Montecarlo, este fin de semana. “Es una serie muy particular. Tiene un tono muy especial. Mi personaje, Marina, es una chica que viene de una familia de finales de los años 40 en Galicia. Viene de una familia de policías. Tiene mucho carácter y es muy particular y ella quiere ser policía y no le dejan porque es mujer”, explica. “Hay un asesino en serie suelto y ella coge a su mayordomo, que es Jean Reno, y decide a ponerse a investigar como una especie de Sherlock y Watson de pacotilla por su cuenta los asesinatos”, relata en tono jocoso. Sobre trabajar para una plataforma digital como ésta, sostiene que hay tanto “cosas en común” como “muy diferentes” con el cine o la televisión. “Depende del proyecto”, incide, aunque reconoce que ‘Un asunto privado’ es “muy compleja, con mucha acción”; es casi el “extremo opuesto” a ‘Amanece’. Por ello, afirma que no puede elegir entre un medio u otro, aunque reconoce que para ella el cine “tiene una connotación muy especial” y es “lo primero” que la “apasionó de esta industria”. Admite que hay “muchísimos” directores y compañeros de profesión con los que quiere trabajar.