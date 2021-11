Ayanta Barilli: “Siempre me han interesado todos los ámbitos de cómo contar historias”

Presenta mañana a las 19 horas en el salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía su última obra Una mujer y dos gatos editado por Planeta. Recordar que con su primera obra Un mar violeta oscuro fue finalista del Premio Planeta en 2018. Protagoniza hoy el ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería.

-¿Cuando se propone escribir Una mujer y dos gatos?

-Lo escribí al inicio del confinamiento, si bien, no es un libro sobre la pandemia, pero si coincide en el tiempo con esa situación. Es la historia de una mujer que está en plena crisis vital, que acaba de divorciarse, sus hijos se han marchado de casa y comienza con el confinamiento y se queda sola en casa con sus dos gatos. Tengo que subrayar que no es un libro sobre el confinamiento, ni sobre el síndrome del nido vacío, ni sobre una mujer divorciada, sino de una mujer que se pone el mundo por montera en ese momento.

-Todo indica que la mujer a que hace referencia el título de su obra es usted.

-Soy yo, es un libro absolutamente autobiográfico, ni siquiera tiene cabida lo que llaman ahora autoficción. Exactamente lo que sucedió es lo que cuento y lo añadido es pura literatura, pero la historia es esa.

-En algunas críticas de su libro sostienen que es una crónica brillante sobre la desobediencia.

-Muchos nos vimos en una tesitura muy compleja y yo en una encrucijada, puesto que tienes que elegir entre el camino del corazón y el camino de la razón, en medio de una pandemia. Eso generó que yo eligiera el camino del corazón y eso me metió en un laberinto inexplicable en algún momento, y por eso es la crónica de una desobediencia.

-En su obra aparece el hombre que siempre le gustó, pero que nunca se da a conocer quien era.

-El hombre que siempre me gustó y al que nunca hice caso, es un personaje que aparece en la novela, en un momento que esa mujer que soy yo no quiere tener ningún tipo de relación sentimental. Tengo que decir que al igual que los gatos existen, el hombre que siempre me gustó también existe.

-¿La familia para usted es clave en su vida?

-Sí, es un elemento fundamental. Cuando hablo de esa frontera entre la razón y el corazón, es precisamente, eso. La familia al final forma parte de ese mapa afectivo, que es una red de contención, que es fundamental. No solo de la familia de sangre, sino de la familia elegida, de ese grupo de personas que forman parte de tus afectos. De hecho, la novela está dedicada a todos los amigos de esta pandemia.

-¿El hecho de ser hija de Fernando Sánchez Dragó le ha abierto más puertas?

-No lo sé. Soy hija de mi padre y no tengo ningún otro padre. No sé como es la experiencia de tener un padre que no sea Fernando Sánchez Dragó. Mi padre siempre ha sido una persona que me ha apoyado siempre, sobre todo, desde el punto de vista psicológico. Tomar la decisión de dedicarse a algo que tiene que ver con la creación no es fácil, puesto que siempre aparecen inseguridades y mi padre ha sido la persona que más ha creído en mi, mucho más que yo, por lo tanto le estoy muy agradecida.

-La novela lleva casi dos meses en la calle. ¿Qué le dicen sus lectores?

-Nunca pregunto a la editorial como van mis libros. Me entero una vez al año cuando me llega la liquidación de los derechos de autor. Yo no vendo libros, yo los escribo. Yo espero que vayan bien, y siempre te encuentras a alguien que dice que la ha leído y le ha gustado. Siempre he sentido mucho apoyo por redes sociales.

-En 2018, su primera novela Un mar violeta oscuro es finalista del Premio Planeta. ¿Su primera obra y en el Planeta?

-Eso fue un milagro realmente, que todavía me resulta inexplicable. Doy las gracias a mi misma por escribirla y al jurado del Premio Planeta, que quiso premiar a una autora novel, y a una historia basada en las mujeres que me precedieron.

-¿En que está ahora trabajando?

-Estoy a punto de terminar otra novela. Realmente estaba escribiendo esa novela cuando llegó la pandemia, se me cruzó Una mujer y dos gatos, y ahora ya estoy acabando la nueva novela.

-Almería imagino que la conoce.

-La conozco. Siempre he estado por trabajo, ya que estoy también en la radio. A Almería he ido un montón de veces, me encantan sus tapas y me falta ver el Parque Natural de Cabo de Gata-Níjar.

-Usted es una mujer polifacética, porque ha hecho danza, teatro y cine.

-Siempre me han interesado todos los ámbitos de cómo contar historias, y el trabajo de la interpretación es una manera de contar historias. En toda una primera etapa me dediqué mucho a eso, ahora ya no, hasta que comprendí que realmente mi forma ideal de expresión no era la interpretación, pero si la escritura.

-Está claro que no se ha aburrido nunca en su vida.

-No, porque la vida se me hace muy breve, pues en la medida de lo posible hay que intentar conseguir todo lo que te apetece hacer. He ido desarrollando diferentes facetas y abandonándolas también. La escritura nunca la voy a abandonar, y el periodismo está por ver. La madre de todo es la escritura.