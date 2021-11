Ayanta Barilli presenta su última novela 'Una mujer y dos gatos' en Almería

La escritora y periodista Ayanta Barilli presentó el jueves su última novela Una mujer y dos gatos en Almería. El acto que formaba parte del ciclo Diario de los Libros que organiza Diario de Almería se llevó a cabo en el salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Almería. Antonio Lao, director de Diario de Almería tuvo un recuerdo muy emocionado para Antonio Galindo, fallecido en octubre, que fue el coordinador del Diario de los Libros.

María del Mar Ruiz, vicerrectora de Extensión Universitaria y Comunicación resaltó en torno a la obra Una mujer y dos gatos de Ayanta Barilli, que “en esta novela se van a encontrar una historia de amores. Es una novela con muchas declaraciones de amor. En esta obra comparte Ayanta los miedos que vivimos durante el confinamiento”.

Ayanta Barilli fue desgranando la novela a preguntas de Antonio Lao, director de Diario de Almería. La escritora apuntaba que “Una mujer y dos gatos es un experimento literario, curioso e inesperado, tan inesperado como el confinamiento y la pandemia”. La autora, nacida en Roma, subrayó que “cuando comienza el confinamiento en España estaba en una situación personal emocionalmente difícil, porque me acababa de divorciar, porque mis hijos se habían emancipado, y en efecto estaba en casa sola con dos gatos”.

“Yo estaba escribiendo una novela, que es la que sigo escribiendo a día de hoy, de ficción más voluminosa. Pero claro todo lo que yo estaba viviendo tanto desde el punto de vista emocional y sentimental y el lío increíble que estaba ocurriendo fuera de mi casa, se convirtió en una situación excepcional y me decidí a tomar unas notas para que quedara una crónica de todo aquello. En 24 horas me di cuenta que se me había cruzado otra novela, pero esa novela sería un experimento “, confesaba.

El público que llenó el Salón Noble de la Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía escuchó de forma muy atenta las explicaciones de Ayanta, la cual afirmó que “durante esos meses me fueron sucediendo una serie de cosas, algunas ridículas, otras absolutamente patéticas y otras realmente dramáticas”.

Ayanta Barilli también confesó que “no creo que nada vaya a volver a ser como antes. Creo que es una pandemia pequeño burguesa, porque creo que la pandemia real está en África, o está en Asia, está en todos aquellos países que no tienen ni una vacuna”.

Además, la autora de Una mujer y dos gatos aseguraba que “no es una novela rosa sobre el síndrome del nido vacío de una cincuentona desesperada porque acababa de separarse y sus hijos se han ido de casa, ni es una novela sobre mascotas, pero si es una historia felina”.

Barilli también habló de algunos de los personajes de su novela. “La Tía Carlota es alguien muy importante para mi, puesto que yo me quedo sin mi madre cuando tenía 9 años y ella siempre estuvo ahí”. También aparece el amor que siempre le gustó y al que nunca hizo caso. “Me divorcio y no quiero saber nada de ningún hombre en mi vida. De pronto aparece un hombre, que siempre estuvo en mi vida, pero que pudo haber sido y no fue. Ese hombre que me gustó aparece a través de las redes sociales, y eso que nunca me han gustado las redes sociales. Sin pensar, se me coló en la casa como un gato callejero”.

La familia también es clave para la autora, y eso que su vida ha estado entre Italia, de donde procede la familia de su madre y España, la tierra de su padre, el escritor Fernando Sánchez Dragó.

Precisamente la escritora y periodista a preguntas del público comentó que “en esta novela Una mujer y dos gatos, escrita día a día, no se ficciona nada, lo que cuento es realmente lo que pasa”.

“Lo que más se me hacía presente cuando estaba escribiendo esta novela era el silencio. Yo vivo en Madrid y el silencio era algo hermosamente aterrador y el silencio que tenía dentro de mí. Quería que el tono y el estilo del libro fuese escribir el silencio, algo que no resultaba nada fácil” dijo la autora en Almería.

En respuesta a una pregunta del público, Ayanta subrayó que es una enamorada de las obras menores, aunque ahora está de moda “las novelas voluminosas”. “Ha habido autores y autoras que han escrito obras menores, de pocas páginas, que han sido maravillosas. Yo soy una enamorada de las novelas breves de ciertos escritores que son fabulosas”.

“Escribo porque tengo la necesidad de escribir, y probablemente porque tengo la necesidad de compartirlo con los lectores, es una vía de expresión. Considero que un escritor empieza a escribir de un modo autobiográfico, pero incluso en ficción, siempre estamos escribiendo sobre nosotros mismos, lo que pasa que los trasladamos a otra época. Escribimos de lo que sabemos. Creo que realmente lo que me gusta es ser honesta en la literatura, porque creo que me agarra a mi las tripas para yo poder a escribir y también agarra al lector” subrayó Ayanta Barilli.

Finalmente, Barilli señaló que “soy lectora ante que escritora y periodista. Soy hija de Fernando Sánchez Dragó y me han criado con el biberón de las letras desde pequeña. Las casas de mi familia no recuerdo que haya paredes, hay libros. Mi padre tiene una casa en un pueblo de Soria donde hay 100.000 libros. Exactamente están contados”, concluyó.