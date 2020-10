La exposición ‘Azules y Rojos’ de Elvira Martos en la sala Jesús de Perceval se amplía al día 11

Azules y Rojos, la exposición que se inauguró a comienzos del mes de septiembre en la sala Jesús de Perceval del Espacio 2 y que estaba previsto que finalizara su estancia hace unos días prorroga su presencia en la pinacoteca del Museo de Arte hasta el próximo 11 de octubre. Así, almerienses y visitantes podrán recopilar y hacer memoria de lo que se vivió en la Guerra Civil española en las calles de nuestra ciudad y cómo se encuentran hoy en día a través de catorce obras de formato medio de acrílico y collage sobre lienzo.

Gracias a la pintura las personas pueden viajar a diferentes momentos de la historia. Y con este pensamiento, el pasado y el presente se unen en la exposición ‘Azules y Rojos’, de Elvira Martos. Una muestra que materializa las memorias y escenas vividas por supervivientes de la Guerra Civil Española y las contraponen a una actualidad marcada por la pandemia. Un diálogo plasmado en cada cuadro, donde se entrelaza el color de la vida actual con el sufrimiento en grises de la Guerra Civil.

Se trata de una muestra, como explica Juan Manuel Martín, director del Museo de Arte de Almería, coordinador y responsable del diseño expositivo de la misma, que “presenta además el valor de que ha sido producida en exclusiva por la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino para la sala Jesús de Perceval, con la colaboración de la artista sevillana, con raíces almerienses”.

Juan Manuel Martín afirma que “cuando la invitamos a exponer en esta sala, Elvira Martos decidió crear una serie nueva en la que reinterpreta el presente a través de una imagen en colores y la historia de la Guerra Civil en Almería mediante negros y grises”.

Elvira Martos reflexiona que “son collage basados en la historia de la Guerra Civil y la postguerra, y que contrastan con el presente, creando un diálogo entre pasado y presente”. En esta línea, la pintora explica que un paseo por la exposición descubrirá “las costas desde las que la armada de Hitler bombardeó Almería, que hoy se encuentran inundadas de personas con mascarillas; un pasado de cartillas de racionamiento hasta viajar a la actualidad con los mercados llenos de carros con abundantes productos; los niños sin prácticamente ropa con la que vestirse a una actualidad totalmente diferida con armarios llenos de ropa; unos refugios de la Guerra que albergó temor y penuria, reúnen a personas hoy, que lo visitan con intención de hacerse selfies sonrientes…”. Y es que para interpretar mejor las obras, éstas van a acompañadas de unos textos elaborados por la propia artista.

Por tanto, el material es totalmente fresco, creado el pasado mes de agosto por la pintora para el Espacio 2, bajo la organización del Área de Promoción de la Ciudad del Ayuntamiento de Almería, y la Fundación de Arte Ibáñez Cosentino, y la colaboración de la Diputación Provincial. “La idea me vino de una visita a los Refugios y las historias que me contaban mis abuelos almerienses”, indica Elvira Martos, la cual añade que “quería jugar con el collage, crear una realidad fragmentada y combinar los diferentes épocas, y me gustaba la sensación de que las figuras dieran la sensación de estar recortadas como si fueran pegatinas que insertamos en este espacio”. Arte, historia, actualidad, vida y cultura, en el Espacio 2.