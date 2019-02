La Banda Municipal actúa en el Teatro Apolo con Fernando Ocaña como director invitado

Antes de que Alfonso Maribona se estrene como el nuevo director titular de la Banda Municipal de Música de Almería, la formación continuará con la programación incluida dentro del ‘Invierno Cultural’ del Área de Cultura del Ayuntamiento de Almería, tal y como ocurrirá hoy domingo, 3 de febrero, con su cita a las 12 horas del mediodía en el Teatro Apolo, como es habitual con entrada gratuita hasta completar aforo.

En esta ocasión, al frente de la Banda estará Fernando Ocaña Marín, que comandará un programa variado con piezas de Pascual Marquina, Richard Wagner, Ferrer Ferrán, Guillermo Ruano, Michael Kunze, Sylvester Levay y Van McCoy.

Fernando Ocaña natural de Faura (Valencia) es licenciado en Dirección de Orquesta por el Conservatorio Superior de Música de Murcia, licenciado en Dirección de Banda por The Associated Board of the Royal Schools of Music of London y licenciado en Música, en la especialidad de trombón, por el Real Conservatorio Superior de Música de Granada.

En su formación dentro del campo de la dirección, ha realizado cursos con importantes profesores nacionales e internacionales, como José Miguel Rodilla, Juan José Navarro, Cristóbal Soler, Jorma Panula, Marcel van Bree y Sekwon Ryu, entre otros. Ha dirigido como director invitado la Agrupación Músico Cultural ‘Virgen del Loreto’ de Bejís (Castellón), la Banda Municipal de Música de Berja, Orquesta Sinfónica del Conservatorio Superior de Música ‘Manuel Massotti Littel’, de Murcia, Diesis Orchestra y la Orquesta de Jóvenes ‘Ciudad de Murcia’. En junio de 2004 ganó la Medalla de Oro en el concurso europeo de Regiones ‘Ravel-Granados’ para instrumentistas, celebrado en Alicante.