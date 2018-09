Benahadux fue clave para acabar con la rebelión morisca de 1568

Más de 120 personas asistieron a la primera de las cuatro conferencias organizadas por la asociación Amigos de la Alcazaba, que a su vez se encuadran dentro del amplio programa de actividades con el que recuerdan el 450º aniversario de la Rebelión de los Moriscos. Un hecho histórico fundamental para la historia de la provincia y de la ciudad, pues tuvo que ser repoblada casi en su totalidad tras su expulsión.

Así, el Museo de la Guitarra 'Antonio de Torres' fue el escenario de la primera de las exposiciones que, bajo el título de Los primeros choques con los moriscos sublevados en Almería: los casos de Benahadux y del Peñón de Inox, fue realizada por el documentalista y escritor, Justo Pageo.

"Querían tomar Almería como plaza fuerte, al ser puerto de mar, para contar con el avituallamiento de turcos y berberiscos y en Benahadux quisieron concentrar efectivos. Ya estaban en comunicación con moriscos del interior de la ciudad, pero los del interior no se sublevaron. Esto, sumado a que las milicias de aquí fueron a buscarlos, hicieron que militarmente fuese un fracaso para los moriscos, porque había mucha desigualdad en la arcabucería y la caballería", detalla Pageo. El documentalista destaca que "hay que recordar que fue una fecha muy temprana, apenas se habían sublevado en Granada, habían tratado de sublevar el Albaicín y no lo consiguieron, cuando un día o dos después ya estaban aquí, a primeros de enero, concentrados en Benahadux".

El porqué de la derrota gira en torno a dos ejes: no medir sus fuerzas y pensar que las ciudades caerían tan fácil como los pueblos del interior. "Sobrevaloraron sus fuerzas. Ellos sumaron pronto todos los pueblos del Andarax y las Alpujarras porque eran mayoría, pero en la ciudad no lo eran tanto y si no había tropas, había milicias. Los moriscos estaban crecidos porque en los pueblos había pocos cristianos viejos y se hicieron con ellos casi sin resistencia. Se hicieron con todo el territorio, pero las conspiraciones son muy difíciles, nunca es todo tan exacto como lo ve sobre el papel".

En cuanto al episodio del Peñón de Inox, también analizado en la conferencia. Justo Pageo relata que "pasó un mes después, en el actual término municipal de Níjar, en plena Sierra Alhamilla. Allí se concentró un grupo de moriscos muy numeroso, pero lo que querían era exiliarse, no era una acción militar. Había mujeres, niños, llevaban joyas, las cosas más fácilmente transportables".

"La misma milicia, que ya le había tomado la medida, fue auxiliada por una tropa de infantería de marina que desembarcó en el puerto, de las galeras reales, que ya estaban aquí, con muchas armas y caballería, fue una matanza y los que no fueron asesinados fueron tomados como esclavos", concluye el documentalista y escritor.