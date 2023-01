Berta Muñoz Domínguez inaugura el martes la exposicion ‘Raíces’ en la sala Jairán del CIP

El martes 17 de enero a las 19 horas se inaugura la exposición Raíces de Berta Muñoz Domínguez en la Sala Jairán del Centro de Interpretación Patrimonial, en la Plaza Vieja. La muestra se puede visitar hasta el 19 de febrero.

Berta Muñoz es natural de Almería y nieta del pintor Diego Domínguez. La exposición abarca obras de diversas etapas creativas, en las que la maternidad y el florecer, destacan como temas recurrentes, contrastando bastante el trazo y colorido más intensos de las figuras, más raíz, más agarrados a la vida, con la suavidad y colorido de los paisajes, más oníricos, casi extraídos de un recuerdo mágico y luminoso. “Se trata de una serie de obras pictóricas, realizadas en diversas técnicas, inspiradas en paisajes de nuestra tierra, y que busca una vuelta a nuestros orígenes, a nuestros recuerdos, a nuestras raíces” explica la artista.

Hace ya 15 años de su primera exposición en el Centro Social y Cultural de El Parador. La artista hace balance. “Es positivo, he podido dedicar mi vida al arte; tanto a través de la docencia como de la pintura, que era mi sueño desde siempre. En este tiempo he realizado exposiciones tanto individuales como colectivas. El arte siempre me ha acompañado, bien a través de encargos, retratos, ilustraciones o por la simple necesidad de crear”.