Berta Muñoz Domínguez: “De no haber estudiado Bellas Artes me hubiera inclinado por el periodismo”

-Han pasado 14 años de su primera exposición en el Centro Social y Cultural de El Parador. ¿Qué balance haría de este tiempo?

-Un balance muy positivo, donde he podido dedicar mi vida al arte; tanto a través de la docencia como de la pintura, que era mi sueño desde siempre. En este tiempo he realizado exposiciones tanto individuales como colectivas. El arte siempre me ha acompañado, bien a través de encargos, retratos, ilustraciones o por la simple necesidad de crear.

-Desde niña le influyó ser nieta del gran periodista Diego Domínguez y sobrina del acuarelista Manuel Domínguez.

-He crecido dentro de una familia de artistas a los que admiro, tanto a mi abuelo como a mis tíos. Mi abuelo, además de periodista era un gran pintor y excelente retratista, y gran parte de su descendencia hemos heredado su vena artística. Tiene varias obras expuestas en el Museo Doña Pakyta, y dentro de poco se le hará una exposición homenaje en el Patio de Luces de Diputación. Y qué decir de la obra de mi tío, sencillamente genial.

-Tuvo claro siendo muy jovencita que su vida tenía que transitar por el mundo del arte.

-Desde niña lo tuve claro. No me gustaba jugar con muñecas, ni a las “casicas”, me pasaba el día dibujando. Quería estudiar Bellas Artes. Tenía una gran vocación tanto por el arte en sí como por la docencia, que también me apasiona.

-Recuerdo su primera exposición donde se atrevía con todo. Mostraba pintura figurativa pero también abstracta. ¿A lo largo de este camino cual ha sido su evolución creativa?

Pues ha habido de todo…mucha obra figurativa pero también en ocasiones una figuración sugerida que casi roza lo abstracto, sobre todo en este último proyecto Raíces. Disfruto el proceso creativo en sí y me dejo llevar, la obra va fluyendo y creándose, me va pidiendo cómo continuar.

-El grabado, la escultura en madera, carboncillo y la acuarela. Aunque la acuarela es algo que aman en su familia, cuáles han sido sus preferencias en las diversas técnicas.

-Adoro todas las técnicas. Quizá dependiendo del género, utilice más la acuarela a la hora de realizar un paisaje o un desnudo y el carboncillo, la sepia o el óleo para el retrato.

-Ahora tampoco ha escatimado tiempo a la hora de hacer grabados, esculturas en madera, acuarelas, sepia y carboncillo. ¿Por cuál se decide?

-No podría decantarme por una única técnica. Depende de muchos factores, de la obra, lo que se quiera expresar en ese momento…en función de eso me decido por una técnica u otra…acuarela, tintas, incluso técnicas mixtas.

-Si me tuviera que definir qué significa la acuarela en su vida, qué me diría Berta.

-La acuarela es espontaneidad, impronta y sensibilidad. Para mí la acuarela, así como el arte en general, es mi forma de expresión, una necesidad para poder transmitir aquello tan difícil de expresar con palabras: los sentimientos, las emociones…

-Hace 14 años dejaba claro que la idea era no encasillarse en una técnica concreta. Imagino que su pensamiento sigue siendo el mismo.

Sí. A lo largo de estos años he tenido épocas en las que me ha apetecido trabajar más la escultura, unas técnicas pictóricas u otras, la ilustración…pero siempre sin dejar de lado las demás.

-Se imagina en su vida haberse dedicado a otra cosa. ¿De no haber estudiado Bellas Artes que hubiera hecho?

-Para nada, nunca contemplé opción B. No obstante, de no haber estudiado Bellas Artes, seguramente me hubiera inclinado por el periodismo, o el Arte dramático, siempre me ha encantado el teatro.

-Lleva años dedicada a la enseñanza e imagino que el resto del tiempo se ha centrado en la familia y en su pasión por el arte. En estos años ha participado en algunas exposiciones, pero imagino que le hubiera gustado mostrar más su obra.

-Soy profesora de Dibujo, por lo que la docencia y el arte van en mi vida de la mano. Tengo una familia estupenda, dos hijos maravillosos de los que disfruto todo lo que puedo y nunca dejo de crear. Me encantaría realizar más exposiciones, pero el tiempo que tenemos es limitado. De todas formas, con las nuevas tecnologías es mucho más fácil para los artistas hoy en día mostrar nuestra obra. En mi perfil de Instagram @berta_m.dominguez voy subiendo periódicamente mis creaciones.

-Ahora tiene el proyecto Raíces que va a exponer en distintas salas. ¿En qué consiste este proyecto tan personal?

-Se trata de una serie de obras pictóricas, realizadas en diversas técnicas, inspiradas en paisajes de nuestra tierra, y que busca una vuelta a nuestros orígenes, a nuestros recuerdos, a nuestras raíces.

-Tiene ya los espacios expositivos donde se podrá disfrutar de Raíces.

-Se expondrá en la Biblioteca Miguel de Cervantes de Berja, del 6 al 20 de mayo, y posteriormente en varias salas de la capital, como la Biblioteca Villaespesa y La Sala Jairán.

-¿Es cierto que a un artista le llega la inspiración cuando menos lo espera?

-Desde luego, cualquier impresión o cualquier estampa nos puede inspirar en un momento dado, por lo que siempre procuro llevar un bloc a mano, como decía Picasso: “La inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando”.

- ¿Para hacer pintura figurativa, bien al óleo o acuarela, hay que tener mucho dominio sobre el dibujo?

-Sí, la base de una buena obra es sin duda un buen dibujo. Recuerdo que mi abuelo Diego, el mejor maestro que he tenido, siempre hacía mucho hincapié en esto. “Dibuja Francesco, dibuja” todavía me parece escucharlo.

-¿En el mundo de la creatividad artística, cada día se aprende algo nuevo?

-Por supuesto, considero que siempre hay que estar abierto a nuevas formas de creación, nuevas propuestas o tendencias, nuevas ideas que nos lleven a crecer como artistas y que nos permitan seguir disfrutando de la maravilla que es el hecho de crear.