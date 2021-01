‘Besos de luna’, un poemario lleno de sensaciones de Sagrario Gil Jiménez

Besos de Luna es la primera obra de Sagrario Gil, en la que abre las puertas de su universo que ella define como “una forma distinta de expresar sentimientos”. Se trata de una obra que destaca por su fácil lectura. “La imaginación juega un papel importante, la ficción y alguna realidad junto con la creatividad, van diseñando el verso para que cobre vida, sea verso que comunique lo que siento”, añade la autora.

Publicada en Círculo Rojo Grupo Editorial, el lector va a encontrar poemas que hablan por sí mismos. “Versos tersos, frescos y limpios. Versos que componen una creatividad, y ese toque de excentricidad que me ofrece muchas facilidades a la hora de desarrollar mis poemas”.

“Encontrará el amor, la pasión, la equidistancia entre universos distintos, el de la mente y su razonamiento y la libertad más superlativa de encontrar la necesidad de salir de la monotonía robótica que nos ofrece la vida. Encontrará ficción, sueños que no duermen porque mueren, nostalgia, melancolía. En definitiva, un poemario en el que he tratado de reflejar distintos contextos para expresar la diferencia entre unos y otros”, sentencia.

“En primer lugar, he de comentarles que soy una persona autodidacta. No tengo referente poético y mis poemas son todos aquellos sentimientos que afloran de un interior muy intenso y lleno de imaginación, ficción y creatividad que les da vida propia a cada uno de ellos. He de hacer una mención especial a Gloria Fuertes, en el sentido más profundo de que, leyéndola, aprendí: «Se ha de escribir para que se entienda». Esa frase me marcó mucho en los dos libros publicados y en este también, por supuesto”, sostiene la autora.

“Es un compendio de poemas donde el amor, la añoranza, la melancolía y los recuerdos de amistades truncadas complementan parte de mi vida. Su estructura es subjetiva, pues soy yo frente a mí misma. Autodidacta, y la rima no la busco salvo que el verso se preste a ella. En otros se denota el erotismo, ya que es un género que siempre me ha llamado la atención. Son poemas, en definitiva, que hablan, comunican vivencias y sentimientos que todos hemos percibido en alguna ocasión”, añade.

“ Poemas con alguna mención a reminiscencias de un pasado. Sencillos para leerlos, pero con mucha vitalidad, sensualidad y un toque de excentricidad que necesito para escribirlos, porque mi corazón está pleno de deseo, amor y creatividad que me otorga el duende, que en mi mente duerme, me recrimina, censura y me motiva a escribir cada día, pues sin la poesía no sería yo. La poesía para mí es la vida, pero la vida viva. Por eso procuro tener la mente ágil y el corazón caliente” explica Sagrario Gil.

Sagrario Gil nació en Ávila de 1957 y cursó sus estudios elementales y bachillerato en la ciudad donde nació. Comenzó su vida laboral en la empresa privada hasta que en 1977 prestó sus servicios en la Administración hasta su jubilación.

Durante esos años escribía poemas, aunque confiesa que nunca pensó enviarlos a alguna editorial por vergüenza a que fueran rechazados. Continuó escribiendo, pero tratando de superarse tanto en el lenguaje como en su expresión.

Ha publicado dos libros hasta el momento, en el año 2018 su primer poemario titulado Desde el verbo hasta el exceso y en 2019 su libro de poemas, este erótico, con el título Erótico armamento, pólvora en verso, editados ambos por Ediciones Vitruvio.