David Bisbal entusiasma a unas 20.000 personas con un concierto vibrante y único

Acompañado de una impresionante banda de 10 músicos, David Bisbal desgranó una a una las canciones de un repertorio amplio y exitoso, quizá único. Temas como Corazón Latino, Ave María, Dígale, Lloraré las penas, Bulería, Quién me iba a decir, Antes que no, Mi princesa, Culpable, o las más recientes A partir de hoy, o Si tú la quieres, interpretadas con la energía y pasión habituales que el artista regala en cada actuación, se fueron sucediendo entre la felicidad de un público que no dejó de cantar y bailar ni una sola de esas míticas canciones que ya forman parte de su vida para siempre.

Miles de fans llegaron desde distintos puntos

María Martínez, había llegado desde Elche con su familia para disfrutar del concierto. “Mis padres están en Almería, y yo aquí en el estadio. Soy fan de Bisbal porque mi madre desde muy pequeña me ponía su música”. María llegó a llorar en varias canciones y además de eso se sabe todas las letras y todos los títulos de los temas. Pero María no es un caso único, al concierto de Almería se tiene constancia que llegaron fans prácticamente de toda España e incluso del extranjero. No hay que olvidar lo que mueven los clubes de fans y en Almería el sábado estaban todos. Y es que la pasión por la música de Bisbal no tiene edad. Por eso contemplando el paisaje humano en el Estadio se podían ver personas de edades muy variadas. El carisma de Bisbal no tiene límites y el sábado volvió a dejar constancia que cuando se sube al escenario hipnotiza a su gente, como él la suele llamar. En Almería estuvo muy cercano, como siempre, con un repertorio muy estudiando, cantando canciones de cuando salió de la Academia hace 20 años.