La actriz Blake Libely es la protagonista de la nueva estrella del Paseo de la Fama

Una actriz precoz que investiga el accidente en la que murió su familia

La actriz norteamericana Blake Libely hizo sus primeros pinitos en el mundo de la interpretación con 11 años, integrada en el reparto del filme Sandman, dirigida por su padre, Ernie Lively, aunque no regresó a la gran pantalla hasta 2005 con la comedia dramática Uno para Todos. En el año 2007 obtuvo el papel protagonista de Serena van der Woodsen en Gossip Girl, teleserie que le concedió la fama mundial. Otros títulos de su filmografía son La vida privada de Pippa Lee (2009), el thriller de Ben Affleck The Town (2010), la cinta de superhéroe con Ryan Reynolds, su marido, Green Lantern (Linterna Verde) (2011), Salvajes (2012), El secreto de Adaline (2015). Un año después interpretó a una surfista atacada por un tiburón en Infierno Azul (2016) dirigida por Jaume Collet-Serra, y participó en la película de Woody Allen Café Society. El rodaje de The Rhythm Section, dirigida por Reed Morano, ha convertido a la capital almeriense en la ciudad marroquí de Tánger, en una superproducción que, según las previsiones del equipo, ha supuesto 6.000 pernoctaciones y empleo a 300 figurantes, muchos de los cuales vecinos del propio Casco Histórico y del entorno del barrio de Pescadería, generando un impacto económico en la ciudad de unos dos millones de euros. 'The Rhythm Section' narra la historia de la inteligente y rebelde Stephanie Patrick (Blake Lively), quien vive atrapada en una espiral de autodestrucción desde que su familia muriese en un accidente aéreo. Tras descubrir que el accidente no fue casual, para lo que contará con la ayuda de un ex miembro de los servicios secretos (Jude Law), la protagonista se propone descubrir la verdad y ambos iniciarán una serie de operaciones que les llevarán de una punta a otra del planeta con el único propósito de encontrar a los responsables del accidente.